​Inurriak Un catering que no defrauda Ana Ruiz de Infante

lunes, 31 de mayo de 2021, 12:06 h (CET) Todos soñamos con el día que podamos celebrar por todo lo alto cumpleaños, y demás festividades.



De momento, nos conformamos con reunirnos en petit comité con amigos y familiares más allegados, y aunque todavía no podamos juntarnos como nos gustaría, cuando lo hacemos a todos nos gusta sentarnos en torno a una buena mesa.

Cuando se trata de organizar algo en nuestro domicilio o espacio reservado a tal efecto el tema se complica, hay que reconocer que no todos somos buenos cocineros y aunque lo seamos no siempre contamos con suficiente tiempo. Afortunadamente existen empresas de catering que llegan para facilitarnos la vida, porque el catering no nos engañemos, se convierte en el centro de todas las miradas, es sin duda la pieza fundamental de cualquier evento.



Empresas de catering hay por doquier, pero no todas cubren nuestras expectativas. Hace poco he conocido el catering Inurriak, un grupo formado por dos socias apasionadas de la cocina, que hartas de probar caterings donde la calidad dejaba mucho que desear, en 2014 decidieron montar INURRIAK, con el deseo de llevar lo mejor de los restaurantes a nuestro domicilio o lugar de celebración. Para ello pusieron al frente de los fogones a la chef Simone Matos, estrella Michelín en Suiza y reconocida a nivel internacional por su trayectoria en hoteles de lujo.

Inurriak trabaja sobre todo para empresas, pero también atienden eventos particulares. Cuentan además con la posibilidad de poder servirlos en plataformas sobre ruedas como el food truck o camiones cocina, tan de moda últimamente, y que llevan a cualquier lugar. Están especializados sobre todo en eventos deportivos (golf, triatlón, running..), culturales, conciertos y festivales, entre otros.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Montesquius, cuatro Brisas Marinas Distintas uvas y viñedos, diferentes creativas elaboraciones de Albariño, Godello, Garnacha blanca y Verdejo, bajo la influencia del mar ​Inurriak Un catering que no defrauda ​Éxito de la Semana del Cuchareo, en el restaurante Santiago Los clientes pueden visitar además “El Museo del Vino”, una increíble exposición con 10.000 botellas llenas de historias Bodegas Barbadillo, dos siglos elaborando vinos galardonados Las vitrinas de Barbadillo exponen más trofeos, nacionales y mundiales, que los años que acaban de cumplir Las atracciones más importantes para visitar Egipto desde Madrid El complejo de las Pirámides de Guiza es el lugar mas famoso en el país