Una vía no viable Martín Martínez, Barcelona Lectores

miércoles, 26 de mayo de 2021, 16:33 h (CET) «Pujol, el poble, et vol». «El PSOE, Felipe y Guerra, ofenen la terra». Estas rimas se sentían o se leían hace décadas, aquí en Cataluña. Eran miles de convergentes defendiendo a su lider. Recuerdo que, con indicios claros de culpabilidad, se había presentado una querella contra los responsables de Banca Catalana, incluido Pujol. Como sucede a menudo, el pueblo se utilizó como escudo.



Comparad las rimas iniciales, con ésta: «Junqueras, traïdor, podreix-te a la presó».. Los que gritaban las primeras rimas eran miles. Los que cantaban ésta contra ERC, eran una centenar.. Seguramente, “son los mismos”, pero, son menos. Forman parte del gobierno de Cataluña, pero, no tienen la presidencia.

Seguro, que notáis la degradación. La degración del mundo de los heredero de aquellos que emergieron alrededor de aquella entidad que se hundía. Hablo de Banca Catalana, el banco de Pujol.(..). Pero, aunque la organización hegemónica será otra, los seguiremos viendo: A Pilar Rahola, menos. En La Vanguardia, ya no. A los perdedores, los seguiremos viendo, ahora muy divididos, pués son muchos los que opinan que la via de la confrontación, no es viable. La via Puigdemont.

