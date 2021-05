“El nivel de estudios es clave de cara a disponer de un mayor o menor nivel de habilidades digitales” ​Alba Escolà, gerente de IMANCorp Foundation Redacción

lunes, 24 de mayo de 2021, 23:43 h (CET) Según un informe elaborado por IMANcorp FOUNDATION y el Grup de Recerca en Educació i Treball del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, apenas un 23,9% de los españoles o no tiene competencias digitales o estas son muy básicas.



Según este estudio, alrededor de un 42% de la población encuestada afirma tener un nivel alto de competencias digitales mientras que más de uno de cada tres (34,5%) tiene competencias intermedias. Por otro lado, sorprende constatar que alrededor de uno de cada cuatro (23,9%) afirma no tener competencias (10,9%) o que su nivel de competencias digitales es bajo (13%).

Hemos hablado con Alba Escolà, gerente de IMANcorp Foundation para saber más sobre este primer informe del Observatorio de competencias digitales y ocupabilidad, un trabajo que tiene vocación de repetirse anualmente para conocer la evolución del aprendizaje digital en nuestro país.

Alba, ¿cuáles eran los objetivos iniciales del informe, por qué decidisteis poner en marcha el observatorio?

Nos debemos remontar a hace aproximadamente dos años, cuando el Patronato de la Fundación, con especial interés en fomentar el impulso del talento, se encontró ante la necesidad de conocer en qué punto se encontraba la fuerza de trabajo de nuestro país así como el mercado laboral. Por ello se planteó la posibilidad de crear un Observatorio de Capacidades Digitales y Ocupabilidad con el objetivo de que fuera un punto de encuentro entre mercado, empresa, investigación… y que en su marco se pudieran llevar a cabo estudios y trabajos en este sentido. En este primer año de vida ya ha visto la luz, de la mano de la UAB nuestro partner en el Observatrio, el primer estudio que bajo el título competencias digitales y empleabilidad tiene como objetivo principal estudiar la relación entre las habilidades digitales y la ocupabilidad. Algo que ya era necesario antes y que, debido a la acelerada digitalización causada por la pandemia de COVID-19 es más necesario todavía en la actualidad.

Además debemos saber cómo de preparados estamos los ciudadanos para esa digitalización y para eso es fundamental conocer nuestro grado de competencias digitales y cómo se relacionan estas con el empleo. Para esto creamos el Observatorio y elaboramos este primer informe, que iremos actualizando año a año.

¿A qué cree que se debe este bajo índice de competencias digitales entre la población en española?

En el estudio se recoge un dato ciertamente preocupante teniendo en cuenta que nuestro mundo cada vez está más digitalizado, y es que casi un ¼ de la población de nuestro país no posee las competencias digitales que requiere el mercado actual.

Aunque del informe no se puede extraer los motivos de este bajo índice sí que es importante reseñar los motivos por los que puede venir dado si tenemos en consideración otro de los datos que relacionan estas habilidades con el nivel de estudios alcanzados, y es que justamente este 24% coincide con la población sin estudios, de mayor edad e inactiva.

Aparte de esa baja formación en competencias digitales, ¿qué otras conclusiones habéis extraído del informe?

Del estudio podemos extraer una serie de conclusiones que dependerán del propio interés del lector en conocer o profundizar en unos parámetros u otros, ya que el documento es extenso y nos puede abrir a la reflexión desde muy distintas vertientes. Con carácter general merece la pena destacar que el nivel de estudios es clave de cara a disponer de un mayor o menor nivel de habilidades digitales. A mayor grado de estudios mayor nivel de competencias digitales, y destacar que esta relación también tiene mucho que ver con el tipo de ocupación, que condiciona mucho su uso.

Merce la pena, asimismo, incidir en que la población otorga más importancia a las competencias no cognitivas que a las competencias técnicas digitales para acceder al mercado de trabajo, y en el caso de las personas jóvenes con titulación universitaria consideran de mayor relevancia las condiciones laborales (salario y motivación).

¿Cómo puede cerrarse la brecha digital entre generaciones?

Desde la fundación creemos que es básico incidir en la importancia de la formación y el aprendizaje en estas habilidades para tratar de minimizar estas posibles diferencias que puedan existir.

Es una realidad que en el ecosistema laboral actual conviven distintas generaciones y, poco tiene que ver la formación de los llamados baby boomers, con la de los milennials, ni la de éstos con los niños y niñas de la generación data que en unos años accederán al mercado laboral.

Es por ello, que debemos mantenernos en constante movimiento para adaptarnos a las necesidades del mercado y de nuestro entorno y continuar siempre aprendiendo y aumentando nuestro conocimiento en este campo.

A nivel laboral, la situación observada en su informe, ¿cómo puede afectar a la población española? ¿Está el mercado laboral preparado para un futuro cada vez más digital y automatizado?

Debemos estarlo y más si tenemos en cuenta la aceleración que nos ha venido dada por la situación generada por la COVID-19, pero el informe no es concluyente en este sentido. Sí, nos aporta datos que nos invitan a la reflexión y a pensar que en el transcurso de este progreso tecnológico no tenemos, realmente, idea de cuantos trabajos desaparecerán, ni si desaparecerán. Esta automatización la deberíamos entender como las tareas que se automatizarán dentro de cada uno de los puestos de trabajo más que la automatización total del puesto.

Sería conveniente prepararnos ya que habrá sectores diana donde esta digitalización podrá tener más relevancia, como el comercio, el transporte, o la industria manufacturera, y otras ocupaciones vinculadas a sectores como el de la salud o la enseñanza quizás lo notarán menos.

¿Quién debería dar respuesta al reto de formación que plantea su estudio: administraciones, empresas privadas, los propios individuos,…?

La respuesta no puede venir dada por un único agente, ya que convendría actuar en conjunto. Todos como individuos deberíamos ser autoresponsables de nuestro propio aprendizaje y tener la inquietud de seguir formándonos, las empresas deberían fomentar también esta formación facilitando herramientas y manteniendo a los trabajadores motivados, los centros de educación (escuelas, institutos, universidades…) deberían incluirlas en sus programas de manera transversal y las administraciones a través de las políticas públicas. En un mundo donde cada vez nos interrelacionamos más deberíamos actuar globalmente y al mismo tiempo tratando que todos los ciudadanos, sobretodo este 24%, se pudieran manejar con cierta facilidad en estas habilidades digitales. El futuro es digital.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

