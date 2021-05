​Cómo humanizar el talento a través de la tecnología

Uno de los grandes miedos que existen en la actualidad es que la tecnología acabe quitándonos el trabajo. Pero la realidad es bien distinta. Según varios estudios, como el publicado por el “Center for the Future of Work”, en los próximos años se crearán 21 profesiones distintas asociadas al ámbito digital. Según la Unión Europea, más de dos millones de puestos laborales requerirán de profesionales con habilidades digitales diversas.



De la misma opinión es Javier Krawicki, co-fundador de Nawaiam, la plataforma de gamificación centrada en la gestión del talento: “Debemos ver el desarrollo de la tecnología como una oportunidad laboral y una forma de optimizar el trabajo de las personas, ya que nos ayudará a ser mucho más productivos”.

El concepto clave en este proceso de digitalización y algoritmos es la humanización del talento, es decir, subrayar el componente humano de las IA y las nuevas tecnologías. Por ello, es responsabilidad de los RRHH tratar de mantener y poner énfasis en el talento de las personas, así como garantizar un entorno donde las personas puedan desarrollarlo para mantener el grado de humanización en un entono virtual. "La tecnología te ayuda a estar en el corazón de tu trabajo, junto a las personas", añade Krawicki.

Otro punto clave en este proceso de humanización de la tecnología es el “propósito”.. Aunque la tecnología es capaz de automatizar cerca del 100% de los procesos, lo importante es “que nosotros decidamos que lo haga. Para que la usemos y cómo la usemos será lo que determinará los resultados”, afirma Mateo Salvatto, reconocido emprendedor argentino de Asteroid Technologies y partner de Nawaiam.

Como tercer punto, encontramos el concepto de “tecno-optimista”. “Esto supone que la tecnología es necesaria, ya que cada día nos va a hacer más capaces y eso es algo positivo. Si somos capaces de transformar digitalmente nuestra empresa, esta adquirirá mucho más valor social", en palabras de Javier Vidaurreta (WPP).

La gamificación como herramienta clave en los RRHH actuales ¿Qué papel tiene la gamificación de los RRHH en este proceso de humanizar la digitalización? "Los videojuegos se instalan como una herramienta de crecimiento y lo lúdico es una gran herramienta de aprendizaje", dijo Mateo Salvatto. Por su parte, Javier Krawicki como responsable de Nawaiam tiene claro que "si empleamos esta tecnología en los procesos de selección y reclutamiento, dejamos a un lado el proceso tedioso y le dedicamos más tiempo al proceso creativo, a la humanización, a crear vínculo".

Y es que, a través de los videojuegos, los responsables de selección y RRHH pueden descubrir habilidades que incluso desconocían los propios candidatos. Nawaiam es un claro ejemplo de cómo combinar tecnología y humanización en los procesos de selección y reclutamiento, a través de la diversión y el entretenimiento.