Del inventario "Los platos de la niñez, es decir: aquellas comiditas" Rolando Revagliatti

martes, 25 de mayo de 2021, 00:18 h (CET)

los pebetes con queso fundido Tigre y dulce de batata las cabinas de los camiones, las metáforas el dinero / la mosca / la biyuya / el parné la crispación, los bicharracos los contrincantes escolares el orden, la estadística (este mismo inventario) las blenorragias la policía, los países limítrofes, los ban-lon lo que flota y lo que se hunde las calas, las ojeras de Jeanne Moreau los cielorrasos, los volúmenes de obstetricia la asociación libre, la espinaca, el fútbol de potrero los chantapufis, la cerbatana, el tránsito a la inmortalidad el rumano Nastase, las colecciones del Rayo Rojo y La Gran Historieta el tranvía 99, los desfiles patrios el emperifollamiento, los truenos, lo veloz la calentura, el juguito de la carne de vaca la escoba de quince, el zoo, la maestra particular las llegadas tarde, las partidas temprano la genialidad, la oratoria las gorditas la regla de tres simple, los lugares comunes, los revólveres de cebita el teatro, el internacionalismo, las milongas sureras las muecas en el espejo del botiquín los colirios, la policirugía Ramón, Nereo y Obdulio El Alma Que Canta, los conciertos a viva voz en el patio grande Racing Club Anexo, San Lorenzo de Almagro los laxantes, la jerga de presidio la consonancia, la asonancia, la disonancia

