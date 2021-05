Bodegas Barbadillo, dos siglos elaborando vinos galardonados Las vitrinas de Barbadillo exponen más trofeos, nacionales y mundiales, que los años que acaban de cumplir Jaime Ruiz de Infante

martes, 25 de mayo de 2021, 00:00 h (CET)

Matrimonio Antonio Barbadillo Ambrossy y Caridad Rodríguez Terán junto con sus cinco hijos, entre ellos, Manuel Barbadillo el fundador de la Bodega.





La historia de Bodegas Barbadillo comienza en el siglo XIX, cuando Benigno Barbadillo y Ortigüela, junto a su primo Manuel López Barbadillo, se instalan en Sanlúcar de Barrameda procedentes de México donde Benigno logró hacer fortuna. En 1821 adquieren su primera bodega, llamada “El Toro”, paradigma de la arquitectura andaluza, y testigo de los orígenes de Bodegas Barbadillo. Actualmente, la enóloga Monserrat Molina, nos ofrece Cuatro creaciones que comentamos. Pastora, una sugerente manzanilla De larga crianza biológica, hunde sus raíces en las soleras de Solear, de donde pasa a ocupar un espacio muy concreto en la bodega que lleva su nombre. El viñedo, con orientación al río, está situado justo sobre el terraplén que divide los barrios alto y bajo sanluqueño.

La cata Color amarillo brillante. La nariz descubre frutas blancas y escarchadas, hierbas secas, almendras y tonos de pistachos. Sabroso, largo y persistente invita a ser acompañado de olla gaditana, merluza chiclanera y una rueda de salmonetes de la Bahía de Cádiz, sin desdeñar un piñonate de Huelva, para rematar.

Ficha Manzanilla Pasada en Rama Denominación de Origen: Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda Uva: Palomino Fina Alcohol: 15.0% Temperatura de consumo: 8º C. Precio medio, botella de 75 cl. 5,50 €.

Nave Trinidad Nave Trinidad era uno de los 5 buques que partieron de Sanlúcar con Magallanes, en 1519; también es el nombre de una de las 4 naves que conforman la bodega fundacional de Barbadillo: El Toro. Este vino es una puerta de entrada amable y divertida a la contundencia de las crianzas medias. Los profesionales de Barbadillo afirman que “es como una tentación al pecado, un viaje iniciático en la crianza biológica”.

La cata Color dorado intenso. Aromas florales, frutales, levaduras de flor y tonos de hierbas de tocador. En boca se muestra sabroso, salino con una entrada suave y recuerdos a nueces, camomila. Un final largo le hace buen compañero para aperitivos ibéricos de Jabugo, espetos malagueños, guisos marineros y comida japonesa.

Ficha Uva: Palomina Fina. Alcohol: 15 % Temperatura de consumo 6º-8º. Precio medio: de 37,5 cl. 9 €. de 75 cl.15, €.

Manzanilla Solear Considerada la mejor Manzanilla del Mundo, según la prestigiosa revista The Wine Spectator, y el único vino español dentro de los cien mejores del planeta. Esta joya del sur, llena de elegancia y finura, es también una de las manzanillas con mayor crianza del mercado. Sus seis años, bajo el velo de flor, le aportan una poesía de matices que la hacen única.

La cata Limpio color amarillo pálido brillante e intenso. En nariz, fruta blanca, toques salinos, yodados y levaduras de flor. Extraordinariamente seco al paladar pero suave, armonioso, elegante, sabor muy persistente que le hace acompañante agraciado para degustar ruedas de ibéricos, sopas frías o calientes, marisco gaditano, bacalao con perla del Guadalquivir, caldereta de pescado y corvina a la onubense, sin desdeñar platos japoneses y recetas exóticas subidas de especias, porque baja acidez y la ligera salinidad de este vino restablece el equilibrio en boca.

Ficha D.O. Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Variedad de uva: Palomino Fina 100%. Grado Alcohólico: 15.0 % vol. Viñedos de Gibalbin y Sta. Lucía, con cepas de 30 años. Precio medio: botella 75 cl. 6,25 €

Solear Saca Primavera 2000 La Manzanilla Solear Pasada en rama está presente en el panorama del Marco de Jerez desde 1999, año en el que Bodegas Barbadillo apostó por el embotellado de un vino “En Rama”, es decir, directamente de la bota a la botella. De esta forma se recupera la mejor de las tradiciones de Sanlúcar de Barrameda: la crianza biológica de largo recorrido.

Solear, es la única que nos ofrece cuatro sacas, cada una con sus matices y sus características organolépticas, coincidentes con el inicio de cada estación: primavera, verano, otoño e invierno. Se podría decir que es la perfecta combinación entre rotundidad y sutileza.

La cata Color amarillo intenso y brillante. Nariz perfumada de crianza biológica, suave y alegre. Boca sabrosa, rica de crianza, gustosa y larga. Buena compañera para gratos aperitivos de ibéricos de la Dehesa de Extremadura, cazón en adobo, salmonetes Calahonda, almejas a la marinera y Sushi.

Ficha D. O. Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda Variedad: Palomino Fina. Alcohol: 15.0%. Temperatura de consumo: 6º-8º. Precio medio: 14 €.

Bodegas Barbadillo Museo, Tienda y Centro de visitantes. C/ Sevilla, 6, 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Teléfono: 956 38 55 00 infobarbadillo@barbadillo.com

