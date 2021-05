​José Ramón García o cómo visualizar que las crisis pueden remontarse Su primer gran proyecto, la fabricante de electrónica de consumo Blusens, conoció el éxito y el crecimiento durante más de una década Redacción

domingo, 23 de mayo de 2021, 12:44 h (CET)

José Ramón García, presidente de Visualiza Business. Este emprendedor y Business Angel gallego participa financiera y ejecutivamente en más de una veintena de empresas.



No hay duda de que, más allá de sus efectos sobre la salud, el coronavirus ha tenido consecuencias muy negativas en todos los sectores económicos, ya que, durante algunos meses del año 2020 y también en este 2021, muchos negocios tuvieron que parar o reducir drásticamente su actividad. Tanto es así que, según el Instituto Nacional de Estadística, más de 200.000 empresas españolas se vieron obligadas a echar el cierre, sólo en los seis primeros meses de pandemia.



Todo lo contrario de lo que le sucede a José Ramón García. Este empresario de Santiago de Compostela vive su mejor momento y estudia incorporar nuevos proyectos y crear nuevas empresas que se sumen a las más de veinte empresas en las que su sociedad, Visualiza Business, está presente de forma determinante y en las que además él ejerce además labores ejecutivas.

Aunque no siempre ha ido todo bien. Su primer gran proyecto, la fabricante de electrónica de consumo Blusens, conoció el éxito y el crecimiento durante más de una década, pero la crisis bancaria empujó a esta empresa a su liquidación en 2014. Le pasó lo mismo que a miles de empresas españolas durante aquellos años, pero con el añadido de una mayor cobertura mediática por el protagonismo que previamente se había obtenido con una tecnológica que llegó a competir en algunos segmentos con gigantes del sector como Apple o Sony.

José Ramón García tuvo que reinventarse y lo hizo con Visualiza Business. Se trata de una sociedad de emprendimiento e inversión en la que aplica su propia experiencia para que los proyectos en los que participa puedan solventar las eventualidades que ahora padecen tantos empresarios españoles y que él mismo soportó en el pasado.

En el catálogo de Visualiza Business hay empresas de sectores muy diferentes, desde la tecnología en la que se forjó el propio José Ramón hasta el turismo o el deporte. Todas ellas acumulan facturaciones de más de 500 millones de euros en los últimos años, y comparten, en su gran mayoría, un mismo patrón de apuesta por la innovación, la sostenibilidad, el arraigo a su Galicia natal y la internacionalización.

También tienen en común que presentan balances crecientes y positivos incluso en esta situación de pandemia. Ejemplo de ello son las empresas de telefonía fija-móvil Cocomm o de iluminación LED Moonoff, de las que José Ramón García es su presidente y cofundador, y que han aumentado su plantilla y su mercado también durante este último año.

Visualiza Business actúa como una aceleradora o incubadora de empresas que, en su mayor parte, surgen por iniciativa del propio José Ramón García, pero también a instancias de terceros, que logran que este empresario gallego actúe como su socio o su Business Angel. Un soporte no sólo desde el punto de vista financiero sino también implicándose de lleno en la gestión cotidiana de los proyectos en coordinación con especialistas en los diferentes campos que ejercen como gerentes o directivos que le acompañan en función de la actividad de cada empresa, casi todas con sede en Galicia.

Pero, por encima de cualquier otra cosa, Visualiza Business representa la segunda oportunidad que José Ramón García se dio a sí mismo y que tantos españoles necesitan ahora para sí tras sufrir el fracaso de sus empresas durante esta crisis. Es posible que algunos puedan encontrar el respaldo directo de este Business Angel gallego para sacar adelante sus proyectos, pero, sobre todo, lo que pueden es visualizar con su experiencia que, por negativas que sean las circunstancias que se sufren en un determinado momento, siempre existe la oportunidad de aprender de lo vivido, remontarlas y, como es su caso, conseguir mejores resultados que nunca antes.

