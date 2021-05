​Los europeos nos ven mucho mejor Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de mayo de 2021, 08:49 h (CET) A partir del final del siglo XVII se difundió la imagen de los españoles como arrogantes, indolentes, decadentes e ignorantes. Esa imagen tan peyorativa la crearon, primero, los franceses, y la terminaron de empeorar los ingleses. Y los españoles empezamos a mirarnos a nosotros mismos con esa imagen negativa que fabricaron otros. El COVID ha hecho aflorar esa tendencia a la baja autoestima, como ha puesto de manifiesto un reciente estudio del Instituto Elcano. Casi dos tercios de los españoles estamos convencidos de que España es un país corrupto, cuando el resto de los europeos no lo ven así. La mitad de los españoles estamos convencidos de que vivimos en un país débil, el 62 por ciento considera que vivimos en un país pobre y el 40 por ciento pensamos que vivimos en un país demasiado ocioso. Los europeos nos ven mucho mejor de lo que nos vemos a nosotros mismos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Antropología y sentido El sentido de la vida está en la realización de nuestros deseos o propósitos más profundos El fino "olfato político" de Pedro Sánchez En su enorme soberbia y egolatría se considera superior a los demás ¿Está Cristo en la divina Eucaristía? Jaime Fomperosa, Santander Resiliencia es entereza Enric Barrull Casals, Gerona Sin autoestima Suso do Madrid, La Coruña