¿Hablas motero? Expresiones y vocabulario imprescindibles en el mundo de las dos ruedas Los expertos han creado un sencillo diccionario motero-español Redacción

jueves, 20 de mayo de 2021, 18:44 h (CET) España es un país de motos. Según datos que maneja Amv.es , empresa de comercialización de seguros de motos, más de 3,3 millones de españoles tienen una, lo que significa que prácticamente el 10 % de la población mayor de 16 años conduce sobre dos ruedas. Y no solo eso, sino que cada año se suman más y más. Por ejemplo, en 2019 se matricularon casi 195.000 motocicletas nuevas y para el 2021 se espera que se matriculen más de 190.000, un 8 % más que el año pasado. Además, los amantes de las motos lo son durante años y años. La mitad de los moteros lleva más de 2 décadas conduciendo. Cuando sientes el viento en la cara y la felicidad de conducir sin rumbo, no hay vuelta atrás: ya no quieres perderte una buena ruta nunca más.



Ser motero es mucho más que conducir una moto. Es una forma de disfrutar la carretera, de vivir experiencias y crear kilómetros de historias. Es un estilo de vida que se comparte entre quienes aman las dos ruedas, hasta el punto de que se crea un ambiente de amistad y compañerismo difícil de conseguir con otras aficiones.

De hecho, ser motero supone también hablar de una forma un tanto diferente. Si uno nunca se ha subido a la burra, abierto gas y hecho la V, es que necesita un diccionario motero-español. Y esto lo saben muy bien en AMV, de hecho, su última campaña juega con los términos en un divertido spot https://www.youtube.com/watch?v=vL0Uz8aupwc .

Para todos aquellos que quieran sentirse unos verdaderos moteros, los expertos de AMV han recopilado las expresiones y palabras imprescindibles para desenvolverse en el mundo de las dos ruedas:

1. Las señas En primer lugar, ningún diccionario motero estaría completo sin las señas, los gestos imprescindibles para comunicarse con los demás y que demuestran el sentimiento de camaradería y afinidad entre moteros. -Abrir y cerrar la mano: es un gesto que sirve para avisar a otro de que se ha dejado el intermitente puesto o que no lleva las luces. - Dejar el casco en el suelo: si ves a una persona en el arcén con el casco en el suelo, es que necesita ayuda. - La V: es el saludo por excelencia. Al cruzarte con alguien en la carretera, se colocan los dedos en forma de V. - Mover la mano adelante y atrás: se usa para indicar al que viene detrás que nos adelante. También sirve para avisar de que, en una intersección o incorporación, no viene nadie que nos impida entrar bien. - Mover la mano arriba y abajo: para advertir a otros de que hay un obstáculo más adelante que requiere bajar la velocidad. - Sacar la pierna: se hace para agradecer a alguien que circula más despacio que nos deje pasar delante. - Señalar el depósito con el pulgar: se hace para avisar a los compañeros de ruta de que necesitamos parar a repostar. - Señalar el suelo con el pie o la mano: para avisar a los compañeros de problemas en el asfalto (agujeros, piedras...).

2. Las expresiones En segundo lugar, el idioma motero usa muchas expresiones y verbos particulares. Cualquiera que quiera comenzar en este mundillo, necesita conocerlas. La mayoría tiene que ver con maniobras o estilos de conducción:

- Abrir gas: es como se denomina a acelerar la moto, darle al puño del acelerador. - Apurar frenada: ocurre cuando se consigue frenar en el último momento. - Apurar marcha: cuando se cambia de marcha con el motor muy revolucionado, es decir, acelerar hasta que el cuentarrevoluciones llegue a la zona roja antes de cambiar. - Darle al mango: cuando alguien conduce de forma agresiva. - Entrar pasado o pasadísimo: se dice cuando alguien llega a una curva demasiado deprisa. - Hacer un interior o exterior: cuando se adelanta a otra moto por el interior o el exterior de la curva. - Hacer un recto: llegar a una curva más rápido de lo normal y entrar con la moto recta. - Quemar rueda: una maniobra muy frecuente en las concentraciones. Consiste en acelerar mientras se mantiene el freno delantero. Así, la rueda trasera patina en el asfalto y echa bastante humo. - Quitar las pegatinas: adelantar a otra moto pasando demasiado cerca. - Retorcer la oreja: dar al acelerador. - Seguir rueda, chupar rueda, comer rueda o ir a rueda: es la misma expresión, pero con distintas versiones. Es común usarla cuando se sale de ruta, ya que significa seguir a otra moto muy de cerca.

3. Las frases En tercer lugar, para ser un auténtico motero hay que conocer alguna de las frases míticas que definen sus sentimientos. Hay tantas que podría escribirse un libro. A continuación una selección de las 15 más famosas y que, sin lugar a dudas, representan la filosofía motera:

1. Algunos lo llaman aventura, pero yo lo llamo estilo de vida. 2. No son solo las motos. También son las buenas amistades que me han dado. 3. Puedes confiar siempre en un motero porque dice lo que piensa y hace lo que siente. 4. Un motorista pilota su moto tirada por muchos caballos. Tres se llaman honor, valor y camaradería. Y solo un buen motero sabe acompasarlos para correr juntos sin perder el equilibrio. 5. De vez en cuando, la vida te ofrece grandes momentos. Montar en moto es uno de ellos 6. Cuando estés triste recuerda que tienes una moto. Con eso basta para ser feliz. 7. ¿Qué tienes que cada semana solo estoy contigo unas horas y me paso los restantes seis días pensando en ti? 8. Busqué mi libertad en todas partes y la encontré sobre mi motocicleta. 9. Rueda bien, rueda libre, rueda seguro 10. Hay dos tipos de motoristas: los que se han caído y los que se van a caer. 11. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, eres peor que el que no sabe. ¡Usa casco! 12. El amor por las motos es como el viento en la cara: no se ve pero se siente. 13. El amor perfecto es recorrer el mundo con mis dos amores. 14. Después de cada viaje siempre hay una historia que contar. Y después de un camino siempre existen otros por recorrer. 15. La velocidad es buena para aprender que hay que ir despacio.

4. El vocabulario Por último, desde AMV añaden algunas palabras extra para terminar de completar el diccionario. Curiosamente, en el mundo de las dos ruedas se usan muchos términos cotidianos con un doble sentido. Por ejemplo, palabras relacionadas con la comida o los animales.

Palabras sobre comida - Caldo: es sinónimo de gasolina o "gasofa". Y, cuando un vehículo consume mucho, también se dice que chupa mucho. - Colín: el asiento trasero de las motos deportivas o de carretera. - Pepino: un vehículo muy potente o con unas prestaciones altas.

Palabras sobre animales - Burra: la propia moto. - Elefantes: una de las concentraciones más importantes y conocidas de Europa. El Elefantentreffen, o Elefantes, se celebra en el Bosque Negro de Bavaria, en Alemania, a principios de año. - Pingüinos: es la principal concentración invernal de motos de España, que se celebra el segundo fin de semana de enero en la provincia de Valladolid.

Por supuesto, el diccionario no estaría terminado sin hacer referencia a las palabras que se usan para describir los tipos de motos y a sus conductores, así como algunas maniobras:

Tipos de motos y conductores - Biker: así se llama quienes tienen una moto tipo custom. - Custom: es un tipo de moto pensado para que se pueda adaptar a los gustos del dueño. - Enlatados: se usa esta palabra para referirse a quienes van en coche. - Erre (R): son las motos estilo racing o de carreras. Aunque se llaman RR, muchos moteros abrevian el nombre y las llaman solo "R". - Hierro: son aquellas motos viejas o pasadas de moda que son mucho más pesadas que las modernas. - Naked: son aquellas motos que no cuentan con carenado, es decir, con el revestimiento exterior. Se las conoce como de estilo naked o, en español, desnudo. - Paquete: es la persona que va de pasajero en una moto.

Estilos y maniobras de conducción - Enduro: es un estilo de pilotaje exigente por el campo o caminos irregulares. - Enroscao o enchufao: se usa cuando se conduce con el acelerador a tope. - Lijado: cuando te caes con la moto y esta se lija por el roce con el asfalto. - Rebufo: ir justo detrás de otra moto para librarse del viento.

