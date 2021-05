​«El cuentahílos» de Jacinta Ramírez, el thriller histórico más apasionante Doy fe de que es un thriller histórico apasionante, porque nos adentra en los aspectos más interesantes del siglo XX Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

martes, 18 de mayo de 2021, 10:46 h (CET) Jacinta Ramírez de Rodrigo (Madrid) es periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Ha sido jefa de edición de la revista Vogue, redactora jefa de Casa Vogue y Micasa, directora de las publicaciones Prima, Micasa, Única y Cosas de Casa, y directora editorial de las revistas de RBA en Madrid.



A pesar de que ha trabajado toda su vida con textos de índole periodísticos, ha publicado la novela Las señoritas Lagarde con Esfera de Libros y Relatos para tiempos de crisis y El cuentahílos en Amazon. Esta última es una novela histórica que se desarrolla en varios momentos temporales y que transcurre entre España y Argentina.

A Jacinta, directamente, como experta en titulares, le pregunté cuál le gustaría que fuese el de su noticia y el resultado podéis leerlo un poco más arriba. Doy fe de que El cuentahílos es un thriller histórico apasionante, porque nos adentra en los aspectos más interesantes del siglo XX junto a un protagonista al que vemos crecer y evolucionar en unas circunstancias en muchas ocasiones adversas.

Tres acontecimientos históricos transformarán a Rafael Bernal. El primero, el incendio del Tribunal Supremo en Madrid, este será la causa por la que deba abandonar, siendo un adolescente, su cómoda y aburguesada existencia en la capital española y emigrar a Argentina. El segundo, el espectacular vuelo del zepelín sobre Buenos Aires, ese día conocerá a la mujer que cambiará su futuro y por la que arriesgará la vida. El tercero, la Segunda Guerra Mundial, sus viajes por la Europa ocupada le convertirán en otra persona.

En El cuentahílos, a la vez que se narra la azarosa historia del protagonista, asistimos a la investigación de unos extraños asesinatos cometidos en la capital bonaerense después de la guerra. Dos policías se ocupan de esos crímenes sin sospechar que sus pesquisas los llevarán a descubrir, además de una trama criminal, una conspiración política.

El estilo narrativo de la autora es directo. Ella nos cuenta que, como periodista, busca la inmediatez de la comprensión, y eso se ve reflejado en sus frases cortas y en unos textos sencillos, no en cuanto a argumento, sino en cuanto a forma, sin demasiadas descripciones ni largas exposiciones históricas que enlentezcan la lectura.

Jacinta Ramírez se considera a sí misma una periodista que cuenta historias y en El cuentahílos, descubrimos, sin duda, una gran historia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​«El cuentahílos» de Jacinta Ramírez, el thriller histórico más apasionante Doy fe de que es un thriller histórico apasionante, porque nos adentra en los aspectos más interesantes del siglo XX ​Hijos del dos más dos Poco me importa «Remil es un héroe infame de la nueva novela negra latinoamericana. No se parece a ningún otro» ​Jorge Fernández Díaz, escritor La mejoría La herida ya no mancha ​Llegar a vieja Buscar refugio en la verdadera dicha