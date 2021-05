Pañuelo para el cuello de hombre en Josvil: la elegancia de vestir bien Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de mayo de 2021, 17:57 h (CET)

El pañuelo para el cuello masculino es perfecto para dar elegancia, originalidad y glamour a un traje neutro o a una camisa. Ya sea cruzado o colgado, la prenda aporta el toque diferencial en el outfit de los hombres. Diseños de vanguardia, colores vibrantes o la tela suave son las características de las chalinas o pañuelos para hombre que ofrece Josvil. La marca pretende atrapar miradas esta primavera y seguir destacándose en verano.

Producción 100% nacional El Grupo Josvil está constituido por empresas que elaboran y promueven el diseño, la confección y la producción 100% españoles, desde fábricas ubicadas en el país, con el objetivo de marcar pauta en la moda nacional promoviendo fuentes de empleo e impulso a la economía. De esta manera, tal como reza uno de sus lemas: “La mejor moda y la mejor calidad son compatibles con el mejor precio”. Con miles de piezas de vestir y accesorios que complementan un outfit distinguido en cualquier ocasión, el Grupo Josvil, cuya sede física se ubica en Madrid, ha puesto a la disposición de sus clientes y nuevos compradores el portal de Internet para realizar ventas online y envío a cualquier lugar de España.

Pañuelos al cuello, los preferidos en esta temporada Tanto en vibrantes tonos cálidos como en colores más suaves, la chalina o pañuelo al cuello es una prenda de vestir tan versátil como interesante para los caballeros que desean rescatar del armario algún traje y darle nueva vida. Josvil ha comprendido el gusto y las necesidades de sus clientes al ofrecer más de 15 modelos de esta prenda. Entre los modelos más solicitados se destaca el pañuelo negro con motivos fantasía en blanco y rojo; también el de fondo beige con diseño de pequeñas amebas en tonos verdes y azules. Todos son elaborados con poliéster, con un largo de 1,25 metros y un ancho variable entre 27 y 35 centímetros. Este sofisticado complemento puede llevarse tanto para una ocasión informal, colgado al cuello, dejando caer cada extremo en el pecho, o dándole ese toque especial al look semiformal de chaqueta o blazer con el pañuelo cruzado, por dentro o por fuera de la camisa. Los detalles de cómo lucirlo y recomendaciones para hacer diversas combinaciones pueden encontrarse en el blog que ha dispuesto Josvil para quienes ven en el buen vestir una de las claves del éxito. Además de los pañuelos, el Grupo Josvil tiene para sus clientes miles de opciones que complementan el armario. Camisas, cinturones, corbatas, pajaritas, bolsos, gorras, calcetines, ropa interior, pañuelos de bolsillo y miles de artículos

Con buscar un accesorio llamativo no basta para complementar la vestimenta. Hacerlo significa cautivar a través de un buen vestir. Ahora es posible conseguirlo en España sin tener que pagar un coste demasiado elevado. Josvil ha permitido a todos el acceso a la calidad y la creatividad para vestir siempre perfecto.

