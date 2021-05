¿Cuál es el mejor purificador de aire para clínicas dentales? Tecnología ActivePure Emprendedores de Hoy

Contar con un espacio libre de virus, bacterias, hongos y elementos contaminantes es una necesidad básica en tiempos de pandemia. Sobre todo, cuando se trata de centros relacionados con servicios de salud. La empresa gironesa de Protect Soiart Distribución – ubicada en Celrà – ofrece purificadores de aire con tecnología ActivePure, de Aerus y reconocida en el ámbito mundial como la mejor y más efectiva manera de garantizar un ambiente 99,98% libre de contaminantes. Centros hospitalarios, clínicas dentales, instituciones públicas, empresas privadas, hoteles y clientes particulares de toda la península ya han instalado los purificadores Pure&Clean y Beyond Guardian Air, los dos productos basados en esa tecnología que se establecen como las más vendidas en el mercado europeo.

¿Por qué la tecnología ActivePure es la mejor para clínicas dentales y otros espacios de servicios sanitarios? ActivePure utiliza uno de los mejores procesos purificadores del mercado, el cual cuenta con la documentación de certificados. El método se basa en el uso de ondas de luz y un proceso catalítico para producir hidroperóxidos e iones de superóxido para eliminar las sustancias contaminantes del aire y superficies. Esta tecnología presenta las mismas propiedad de ionización y oxidación que la luz solar natural.

Esto permite purificar los espacios interiores de forma continua sin perjudicar la salud de las personas ni de los animales. Se trata de una Tecnología Espacial Certificada validada en Estados Unidos por su instituto aeroespacial, NASA. En España cuenta con la aprobación de la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, institución que reconoce su función bactericida y fungicida de alta gama.

Ante la amenaza del COVID-19, se hace necesario mantener los centros de salud con un ambiente extremadamente limpio. Los purificadores con tecnología ActivePure garantizan un espacio libre, no solo de SARS-COV-2, sino de otros virus, bacterias y hongos.

La eficacia de los purificadores con tecnología ActivePure Beyond Guardian Air es el equipo con más potencia. Es capaz de higienizar hasta 185 metros cuadrados en una hora. Por otro lado, Pure & Clean es capaz limpia completamente el espacio durante ese mismo tiempo, en un área de 46 metros cuadrados hasta los 105 metros cuadrados.

Ambos garantizan la desinfección plena contra el COVID-19 en 99,97%, y además, no solo neutralizan las partículas diseminadas por el aire, sino también aquellas que se encuentran en todo tipo de superficies. Cualquier recinto de salud, así como también hogares, aulas y oficinas, estará completamente protegido con el uso de estos equipos descontaminantes. Su acción higienizante no afecta a los animales y el aparato puede estar conectado las 24 horas. Además está indicado para mejorar la calidad de vida de personas alérgicas, asmáticas o con un sistema inmunológico suprimido.

Cada día es más importante mantener el entorno libre de virus. Empresas como Protect Soiart Distribución ofrecen, mediante sus productos con tecnología ActivePure, la posibilidad de purificar el aire de las diferentes estancias con el objetivo mejorar la calidad de vida a sus clientes.

