​Si el pueblo pudiera hablar y ser escuchado... ¿Alguien puede explicar a los sesudos gobernantes que no hay peor cosa en política que matar al que te da de comer? Ángel Alonso Pachón

viernes, 14 de mayo de 2021, 12:35 h (CET) Hace unos días me atreví a comentar el “paradisiaco futuro” que nos espera con el nuevo Plan Marshall, “RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN y RESILIENCIA”, propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez.



No ha transcurrido una semana, cuando los analistas políticos, los estudiosos economistas y los expertos fiscalistas comienzan a hacer sus propias reflexiones, poniendo sobre el tablero las dudas, las incongruencias, la avaricia fiscal y sobre todo el desconocimiento de la más simple regla de cálculo: dos más dos son cuatro y no me llevo nada.

El servicio de inteligencia ministerial, da la voz de alarma y, de inmediato, portavoces “enviados como bomberos principiantes”, imprimen notas de prensa no aclaratorias sino rectificativas, (¡ojo al parche!).

Erratas… futuribles… propuestas… planteamientos… equívocos… aplazamientos…

Vuelven a resumir el GRAN PROYECTO DE REFORMA Y TRANSFORMACIÓN:

Cuatro ejes de transformación Diez políticas de palanca Treinta líneas de acción (¡ojo al desarrollo!)

“””líneas que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión…””” (de notario para arriba).

Ejemplos de algunas líneas:

transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero. estrategia de Transición justa.

reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión España Hub Audiovisual de Europa (Spain AVS Hub).

Estrategia de Transición Justa.

Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.

A continuación vienen veinte líneas de inversión, que, más o menos, repiten las líneas anteriores, sólo que señalando la INVERSIÓN necesaria.

En todo el PLAN no existe ninguna concreción, ningún detalle que de luz y, sobre todo no se dice cómo se va a financiar y con qué recursos contamos.

La serpiente “paradisiaca”, hoy con corbata, rodeada de obreros especializados en “la obediencia ciega” comienza a dejar el terruño nacional en “barbecho”, porque dice que luego dará mejores frutos (forma de ensoñación moderna: soñar… soñar… “YO” os proveeré.

Ayer salieron a la luz noticias de tipo social escalofriantes (no soy patético):

Una: Al Gobierno se le pasó el plazo para solicitar las ayudas de la Comunidad Europea a los daños producidos por “Filomena”, ¡Manda carajo!

Otra: Los Autónomos llenarán las arcas de la Seguridad Social, nuevo sistema de cuotas en base a la facturación anual.

¿Alguien puede explicar a los sesudos gobernantes que no hay peor cosa en política que matar al que te da de comer?

El pueblo no entiende cómo puede alguien, “SESUDO y BIEN ALIMENTADO”, proponer una escala de autónomos en base a una facturación anual de 3.000 euros.

Desarrollo del sistema… 250 euros al mes: Bono transporte o gasolina + gastos teléfono e internet + gastos de alquiler + gastos generales de luz, agua, oficina + seguro local + seguro RC + la cuota de autónomo = Señores del Consejo de Ministros ¿Saben sumar y restar? ¿Conocen la vida real de la calle?

Este señor “ejemplo”, debería solicitar financiación para completar los pagos mensuales (y sin COMER y sin FAMILIA y sin ROPA…)

Este es el ejemplo absurdo que, desarrollado, es la destrucción de la base empresarial más importante del Estado.

Para aguar las fiesta de los “Madriles”, el otro día la señora ministra de Asuntos Exteriores, portavoz del Gobierno (que debe estar afónico), manifiesta a bombo y platillo que el hundimiento del turismo es POR CULPA DE MADRID. (¡Eso es un político de casta! ¡Eso es una hombre de Estado”) (¡Manda Huevos, como diría el señor Trillo!)

No acaba aquí el circo romano. Ahora toca salir a las fieras, dispuestas a comerse a los pobres “exaltados” que se atrevieron a abrir la boca: señores LEGUINA y REDONDO. Defenestrada la inteligencia, la razón murió… Defenestrada la honradez, la prudencia desapareció… Defenestrada la libertad, la dictadura ideológica se instauró.

No hay cosa peor que el choque de dos tuertos (cogobernantes): uno “¡a ver si miras donde vas!” y el otro “¡y tú a ver si vas donde miras!”

