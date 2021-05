Los cínicos del 15M

Algunos fundadores de PODEMOS fueron los primeros en barruntar la fuerza del acoso contra Pablo Iglesias cuando se inició la campaña de los medios contra él, vieron su oportunidad y actuaron, primero reclamaron más transversalidad sumándose a ellos dirigentes de las llamadas Mareas en determinadas comunidades, o de colectivos concretos (como en Sanidad en su élite, los médicos, donde surgió una de ellos), los que llevamos años en el sindicalismo hemos constatado en la Reivindicaciones de Sanidad, que los médicos tienen más peso para lograr beneficios, los otros de Sanidad (enfermeras, auxiliares, limpiadores, cocineros, celadores…) les importa poco, incluso los MIR pelean por sus derechos, que es lógico, pero por SUS DERECHOS, y pocos de ambos colectivos se ven apoyando al resto, los ven como inferiores en la Sanidad, aun siendo imprescindibles. También ocurre en otros gremios, recordad el bloqueo de los controladores a nivel nacional, o el de otra élite dentro de la aeronáutica, los pilotos, colectivos que solo se mueven por ellos, pero por los que hacen posible que su trabajo se desarrolle mejor aún, no se les ha visto apoyando sus reivindicaciones, imprescindibles también para la aeronáutica: los mozos, auxiliares de vuelo, personal diverso de los aeropuertos y como curiosidad añadida, son más proclives para exigir sus reivindicaciones cuando no gobierna el PP y en periodos vacacionales que perjudican a la mayoría de la población.

Del 15M surgieron cínicos con gran peso, entre ellos un tipo muy inteligente que salió derrotado en Vista Alegre y se apartó de PODEMOS diciendo no compartir las tesis de los Anticapitalistas, creando +Madrid junto con algunos de esas élites para anular a PODEMOS, se unió Manuela Carmena y perdieron la Alcaldía en Madrid la 2ª vez (la 1ª se logró con PODEMOS), y el inteligente y oportunista inició su aventura en solitario a nivel nacional con +País logrando una escasísima representación.

Otros también se separaron de PODEMOS, una vez que lograron representación, ocurrió en Andalucía, con un Alcalde y su pareja portavoz de PODEMOS en la Junta, es curioso que los medios no hablan lo de ser pareja. Todos esos críticos actuaron por el mismo motivo, su ego, durante el ataque brutal de todos los medios sea prensa o audiovisuales contra Pablo Iglesias estuvieron silentes, se escinden para crear algo que aún no saben su nombre y donde el perdedor de Vista Alegre medra buscando un hueco para tener representación en Andalucía junto a los que motivó su salida, según dijo, mayor cinismo no cabe en elementos que sobresalieron gracias a PODEMOS y ahora van por libre, pero sobresale aún más el perdedor de Vista Alegre, ¿qué ofrece a los andaluces? +País, +Andalucía, no sé cómo quedará la cosa, pero un dicho de los más mayores dice: «no es bueno muchos gallos en el gallinero». Lo cual tiene una explicación, los cínicos caen en la trampa para su contribución al Bipartidismo que malogró PODEMOS.

Aquel 15M del 2011 me lleva a recordar el poema de Neruda, siendo PODEMOS la primavera de la ciudadanía siempre maltratada, con la dictadura, después por el bipartidismo y en la actualidad por los egos de elementos que ven su oportunidad y aprovechan los medios contra una de las flores, Pablo Iglesias, recurren a esos medios donde no fueron invitados anteriormente al ser PODEMOS, pero ahora les abre esa ventana donde dan razones tergiversadas defenestrando a Pablo para socavar PODEMOS, son quinta columnistas, mayor traición, villanía y ruindad no caben en estos cínicos.