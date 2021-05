SATECMA dona productos para desinfección a Cáritas y la Federación Española de Bancos de Alimentos

La empresa química ha entregado a Cáritas y a FESBAL 230 litros a cada entidad del producto TECMA BAC CLEANER para la limpieza de 5.000 m2 de superficie SATECMA ha demostrado nuevamente su faceta más solidaria con sendas donaciones de productos de desinfección y limpieza a Cáritas (Alcalá de Henares) y a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Concretamente, SATECMA ha donado 2 cajas de 15 botellas de un litro y 10 cajas con 4 garrafas de 5 litros del producto TECMA BAC CLEANER; un total de 230 litros en total, equivalente a la limpieza de 5.000 m2 de superficies. Esta donación se ha entregado tanto a Cáritas de Alcalá de Henares como a FESBAL.

“La desinfección y limpieza es fundamental en estos días en los que enfrentamos a la pandemia de COVID-19. Por este motivo, desde SATECMA se está muy comprometidos en ayudar a los colectivos menos favorecidos y facilitarles, a través de organizaciones y entidades de reconocido prestigio como Cáritas y FESBAL, producto para la limpieza de superficies”, subraya Omar Cuadrado Hernández, presidente de la compañía.

El detergente TECMA BAC CLEANER

Ver video

TECMA BAC CLEANER es un detergente desinfectante de superficies no porosas listo al uso y en un solo paso. Puede ser utilizado por el público en general en distintas áreas, desde las relacionadas con el hogar (en cocinas, fregaderos, suelos y otros espacios domésticos) hasta las relativas a áreas institucionales (escuelas, oficinas, gimnasios e instalaciones públicas) en uso por personal profesional. Gracias a sus tensioactivos y solventes, TECMA BAC CLEANER ha demostrado un excelente poder detergente conforme a las guías IKW (“Recommendation for the Quality Assessment of the Product Performance of All-Purpose Cleaners”) para detergentes multiusos. Se trata de un producto registrado como viricida autorizado por el Ministerio de Sanidad.

Sobre SATECMA

“Química y tecnología en armonía con la naturaleza” es un eslogan acuñado hace más de 40 años que define la misión. Satecma es una empresa líder del sector químico que aporta soluciones avanzadas tecnológicamente para sectores tan diversos como la construcción, la industria, ganadería y agricultura, de forma respetuosa con el medioambiente. En Satecma como partner tecnológico de los clientes, aportando, no solo productos, sino soluciones de alto valor añadido que rentabilicen sus explotaciones.