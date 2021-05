Cómo elegir una empresa de mudanzas: 3 consejos para no arrepentirse. MUDANZAS NIRO Comunicae

viernes, 7 de mayo de 2021, 14:19 h (CET) La mudanza es una operación complicada que requiere la presencia de personal especializado para el transporte de los enseres Es mejor confiar en una empresa de mudanzas especializada que sea capaz de preservar los objetos también de posibles accidentes.

Pero, ¿cómo elegir la empresa adecuada? ¿Qué hay que evaluar? ¿Cuáles son los precios? Aquí algunos consejos útiles.

Si se está abrumado por las cajas y las cosas que hay que empaquetar, y no se sabe por dónde empezar, ¿Cómo elegir la empresa que se encargará de la mudanza? ¿Qué factores se deben tener en cuenta antes de elegir una empresa de mudanzas en lugar de otra?

A continuación, se exponen algunas preguntas a las que se ofrecerán respuestas en el siguiente artículo.

Cómo elegir la empresa adecuada

Al contrario de lo que se pueda pensar, la elección de la empresa de mudanzas adecuada es importante, para asegurarse de que todo se desarrolle de forma segura y sin daños. Lo más probable que puede ocurrir, eligiendo empresas no profesionales, es no sólo perder objetos, sino también sufrir daños en las pertenencias.

Antes de elegir la empresa que se encargará de la mudanza, es recomendable contactar con varias empresas de mudanzas y evaluar la mejor oferta, no sólo en cuanto a precio, sino también en cuanto a servicios que ofrecen.

Si se tiene la oportunidad, sería bueno consultar también las reseñas de la empresa de mudanzas, ayudará a entender con quién se va a tratar. Una empresa profesional tendrá sin duda opiniones y críticas positivas.

1. Solicitar una inspección

Si se trata de una empresa profesional, seguro que hará una inspección antes de dar un presupuesto. Este aspecto es fundamental porque ayudará al personal de la empresa a entender lo que hay que transportar y a evaluar todos los aspectos que pueden afectar al traslado. Por ejemplo, ayudará saber si hay que cruzar escaleras, pasillos, si hay espacio suficiente para la carga y descarga de mercancías.

Otro factor que también influirá en el precio de la mudanza es la distancia que hay que recorrer para realizarla. Obviamente, el coste será diferente si la mudanza tiene lugar en la misma ciudad, o en ciudades o regiones diferentes de la actual.

En base a la inspección, la empresa podrá hacer un presupuesto más detallado y preciso, para no tener desagradables sorpresas al final de la mudanza.

2. Requisitos indispensables de una empresa de mudanzas

Si se quiere estar seguro de que la empresa de mudanzas es profesional, hay algunos requisitos que debe cumplir.

- Inscripción en el Registro de Transporte por Carretera. Como requisito exigido por la ley para todas las empresas que realizan el transporte de mercancías por carretera. Si falta este requisito, más vale desconfiar. Además de ser un indicio de falta de profesionalidad, hay que tener en cuenta que, en caso de control, el vehículo que transporta la mercancía puede ser confiscado y, en consecuencia, también la carga.

- Cobertura del seguro. Este es otro requisito fundamental porque protege en caso de accidentes o cualquier imprevisto que pueda ocurrir durante el transporte de las mercancías de un lugar a otro. A la hora de elegir la empresa de mudanzas, hay que asegurarse de que cuenta con una cobertura de seguro adecuada, así se evitará correr riesgos innecesarios.

- Personal especializado. Una empresa de mudanzas profesional debe contar con personal especializado que sabrá cómo manipular los enseres, para evitar causar daños a los bienes.

Estos requisitos son imprescindibles para una empresa profesional y para que las cajas con todas las pertenencias lleguen a su destino sin problemas.

3. Gastos de mudanza

Estos son algunos de los factores que afectan al precio de la mudanza.

- La distancia. Como es fácil adivinar, el factor más evidente que afecta al coste de una mudanza es la distancia. Una mudanza en la misma ciudad o en la misma región, tendrá seguramente costes diferentes que si el transporte se realiza entre regiones diferentes. O incluso es diferente el precio si se trata de una mudanza nacional o internacional. La distancia tiene una influencia significativa. En general, las empresas dividen los costes por franjas kilométricas.

- La cantidad de enseres. El tipo y la cantidad de mercancías que se van a transportar para la mudanza son sin duda factores que influyen en el coste de la operación.

- Volumen. Normalmente, en la fase de estimación se calcula un volumen en función del entorno y del tipo de mobiliario que se va a transportar. Si, por ejemplo, se trata de mover los muebles de la cocina, el técnico no medirá la cocina centímetro a centímetro, sino que se referirá a un índice de referencia.

- Características del lugar de salida y del lugar de destino. Por ejemplo, mudarse a un apartamento en la 3/4ª planta de un edificio tendrá, sin duda, costes diferentes a los de una casa de campo en la planta baja. La presencia de escaleras o pasillos estrechos, por ejemplo, puede requerir el uso de una plataforma aérea y esto afectará necesariamente al coste final de la mudanza.

- Temporada alta. Puede parecer extraño, pero incluso para las mudanzas hay una temporada baja y otra alta. Mudarse en verano será más caro que hacerlo en invierno. Incluso mudarse en la primera y última semana del mes será más caro que hacerlo en las semanas centrales. Esto se debe a que la gente suele esperar hasta el verano para mudarse y, por tanto, las empresas de mudanzas tienen más trabajo durante este periodo. O, del mismo modo, la gente tiende a moverse a principios o a finales de mes.

Si se tiene que realizar una mudanza, mejor recurrir a una empresa de mudanzas especializada, que ofrezca todas las garantías para realizar la mudanza con todas las garantías.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.