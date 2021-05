Abierto el plazo para participar en el Premio Literario Amazon Storyteller en español, con un premio de €5.000

El plazo de participación en la 8ª edición de este premio finaliza el 31 de agosto. Cualquier obra inédita publicada en español a través de Kindle Direct Publishing puede presentarse. La persona ganadora recibirá un premio en metálico de 5.000 euros, una campaña de marketing valorada en 20.000 euros y una oferta de contrato con Amazon Audible para producir su título en formato de audio Amazon ha abierto el plazo de participación en la octava edición de su Premio Literario Amazon Storyteller para autores en español. Se trata de una iniciativa dirigida a descubrir y promocionar nuevos talentos literarios a través del servicio de autopublicación gratuito Kindle Direct Publishing (KDP).

Los autores que decidan participar tendrán que publicar sus obras inéditas en español con una extensión mínima de 24 páginas a través de KDP antes del 31 de agosto de 2021. Deberán de poner sus libros a la venta en todo el mundo, tanto en formato digital como impreso, y además tendrán que formar parte de KDP Select. Para que la candidatura sea válida, los participantes necesitarán incluir "PremioLiterario2021" como palabra clave en los detalles del libro. Las obras deben de permanecer disponibles en KDP durante toda la duración del concurso.

El título ganador recibirá un premio en metálico de 5.000 euros y una campaña de marketing valorada en 20.000 euros para promocionar la obra. Además, al ganador se le ofrecerá la posibilidad de firmar un contrato con Amazon Audible para producir su libro en formato de audio. Los cinco finalistas recibirán un dispositivo Kindle Oasis así como visibilidad extra en Amazon.

En esta edición, los veteranos miembros del jurado y autores KDP Fernando Gamboa, Blanca Miosi y Kristel Ralston estarán acompañados por el ganador de la pasada edición, Luis Castañeda. Ellos serán los encargados de valorar las obras finalistas en base a diferentes criterios, entre los que se encuentran: creatividad, originalidad, calidad de la escritura o viabilidad comercial. Los títulos finalistas se anunciarán en torno a octubre de 2021 y el nombre del ganador se publicará en diciembre. Para más información, visitar www.amazon.es/premioliterario

“Hay un asunto clave por el cual animo fervientemente a todos los autores, novatos ilusionados o veteranos desencantados, a presentarse al Premio Literario Amazon Storyteller 2021, y es el siguiente: ahí dentro el milagro es posible. Lo digo por propia experiencia. Aunque sea tu primera novela, aunque nadie haya oído hablar de ti, aunque escribas desde el fin del mundo. Solo preocúpate de hacer tu mejor trabajo. Y confía: todo es posible. ¿Vas a quedarte fuera?”, comenta Luis Castañeda, ganador de la edición pasada.

Mouncif Faqir, Amazon Books Europe, explica: “en 2014 lanzamos la primera edición de este Premio Literario con gran entusiasmo e ilusión por proporcionar nuevas oportunidades a autores KDP. Desde aquella edición, en la que recibimos 700 candidaturas, la popularidad del premio ha crecido exponencialmente. El año pasado recibimos más de 5.500 títulos de 45 países diferentes. En 2021 queremos intentar batir este récord y seguir ayudando a los autores a compartir sus grandes historias".

Sobre Kindle Direct Publishing

KDP es una herramienta fácil y gratuita para que los escritores pongan sus libros a disposición de los lectores de todo el mundo, conservando al mismo tiempo el control editorial total de su obra. Escritores y editores pueden utilizar KDP para subir libros a la tienda de Kindle y llegar a clientes de todo el mundo a través de su lector Kindle, con la aplicación disponible para Fire Tablets, iOS y Android, o en papel. Para más información, visitar: https://kdp.amazon.com/es_ES/

Sobre Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor por encima de la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y visión a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, el mejor empleador y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Opiniones de los clientes, compra en 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Logística de Amazon, Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice ,Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunos de las creaciones e iniciativas pioneras de Amazon. Para más información, visitar www.aboutamazon.es y seguir en @AmazonNewsES en Twitter.