​La República de Azerbaiyán: una nación prospera en Eurasia El Banco Mundial ubica al país entre los 30 líderes en cuanto a oportunidades comerciales Peter Tase

miércoles, 5 de mayo de 2021, 13:18 h (CET) La República de Azerbaiyán en la actualidad se ha convertido en una nación prestigiosa en Europa y Asia como resultado de la extraordinaria política interna del presidente Ilham Aliyev. La Unión Europea ya reconoce el poderío económico y militar de Azerbaiyán, que restauró su integridad territorial por sus propias fuerzas armadas en poco tiempo. Este país del Cáucaso, desarrollado y fundado por el líder nacional Heydar Aliyev, está atravesando el período más brillante de su historia gracias al rumbo estratégico, y la diplomacia económica dirigida por el actual Presidente Ilham Aliyev.



El Excmo. Sr. Ilham Aliyev, presidente de la República de Azerbaiyán, comandante en jefe, es un líder que realmente ha cambiado la historia tanto de Azerbaiyán como de toda la región de Europa. En su discurso en la séptima reunión ministerial del Consejo Asesor del Corredor de Gas del Sur, celebrada por video conferencia en Bakú el 11 de febrero del 2021, el Presidente Ilham Aliyev destacó: “Cuando miramos el proyecto del Corredor de Gas del Sur, es realmente único en diversos parámetros; tiene la longitud de 3500 km. Une a siete países y sin una cooperación estrecha entre estos países, este proyecto no habría sido posible de implementar. Atraviesa terrenos muy difíciles como montañas de 2100 m de altura, y más de 100 km del oleoducto pasan por debajo del mar Adriático. El Corredor de Gas del Sur es un proyecto con pleno cumplimiento de las más altas normas ecológicas. Creo que, en Azerbaiyán, continuaremos desarrollando nuestros recursos energéticos. Tenemos perspectivas muy prometedoras de los campos que ahora están en proceso de exploración y producción. Un campo particularmente grande que contiene 400 mil millones de metros cúbicos de gas es un campo llamado "Babak". El campo de gas condensado en Absheron, empieza con la producción el próximo año, allí tenemos un mínimo de 350 mil millones de metros cúbicos de gas natural y el campo “Umid” al menos 200 mil millones de metros cúbicos de gas natural. Entonces, estos son los campos con reservas probadas que contribuirán más a la producción de gas natural del sector de Azerbaiyán en el Mar Caspio, y algunos otros proyectos que ahora están en la fase de exploración, esperamos ver nuevos descubrimientos en los próximos años.”

El clima de inversión de Azerbaiyán es muy positivo. El Banco Mundial ubica a Azerbaiyán entre los 30 países líderes en cuanto a oportunidades comerciales. La atracción de inversiones en energías renovables está en línea con la estrategia de energías renovables del gobierno de Azerbaiyán y en sintonía con el gran potencial que tiene Bakú. En las áreas de energía renovable, industria alimentaria y agronegocios, las empresas del Reino de España y países de América Latina pueden establecer vínculos estratégicos con las empresas de Azerbaiyán para introducir los productos de alta calidad en esta región de Europa. Asimismo, explorar la posibilidad de establecer una Zona Franca de servicios tecnológicos y comerciales en la región de Fuzuli, donde será inaugurado muy pronto un aeropuerto internacional.

Al mismo tiempo, sabemos que hay un gran potencial en los territorios liberados para la producción de energía solar y eólica. Por lo tanto, los territorios liberados recibirán energía verde; y el gobierno de Azerbaiyán está trabajando en el plan maestro utilizando un gran potencial de agua, sol y viento. En referencia a las obras publicas que van a conectar a la República Autónoma de Nakhchivan (Azerbaiyán) con el otro territorio de Azerbaiyán, es imperativo destacar la determinación del gobierno de Azerbaiyán para restaurar los territorios liberados y construir el corredor terrestre que conectará a Nakhchivan con la otra parte del país. Además, el Presidente de Azerbaiyán dijo: “nosotros vamos a transformar la región del Karabakh en un paraíso.” En estos proyectos los inversores y la industria de Turquía están brindando un apoyo muy importante e invirtiendo en varios proyectos estratégicos de Azerbaiyán.

Las grandes empresas de Turquía empezaron sus actividades en proyectos de infraestructura en la región recién liberada por las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán con más de 400 proyectos en proceso de ejecución. En el ámbito de energía renovable la República Autónoma de Nakhchivan (territorio dentro de la República de Azerbaiyán), bajo la gestión del presidente de la Asamblea Suprema de Nakhchivan Don Vasif Talibov, ha implementado varios proyectos de infraestructura, tiene cinco represas (hidro centrales); un parque de energía solar con tecnología de punta y obras de infraestructura que son calificadas como las más modernas en la región con dignos estándares europeos. A pesar de los obstáculos económicos a nivel mundial, la economía nacional de Azerbaiyán y en la región de Nakhchivan sigue teniendo un alto crecimiento y la industria alimenticia de este país continúa conquistando siempre nuevos mercados.

La industria del turismo en Nakhchivan está muy bien posicionada a nivel mundial y el Presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev juntos con el líder de la Asamblea Suprema de Nakhchivan Vasif Talibov, han implementado varios proyectos de gran envergadura que benefician directamente el desarrollo del turismo cultural y religioso que ubica a Nakhchivan como el mejor destino europeo para los viajeros que disfrutan del multiculturalismo, la arquitectura otomana y aprecian la pura naturaleza que se encuentra en Ordubad, Sharur, ciudad de Qarabaghlar y en la alucinante ciudad de Heydarabad.

