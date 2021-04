Una película sobre los crímenes de Alcàsser inaugura el Festival de Cine de Alicante "75 días" es la ópera prima de Marc Romero Redacción

miércoles, 28 de abril de 2021, 03:18 h (CET) La Sección Oficial del Festival de Cine de Alicante se inaugurará este año con la película ‘75 días’ basada en el triple crimen de Alcàsser que conmocionó a la sociedad española en los años 90. Este trabajo es la ópera prima del director Marc Romero.



‘75 días’ nos lleva a aquel viernes 13 de noviembre de 1992 cuando tres niñas de 14 años desaparecieron misteriosamente mientras se dirigían a la discoteca de un pueblo cercano. 75 días después se hallaron sus cuerpos en avanzado estado de descomposición, semienterrados entre la maleza de un paraje inhóspito llamado el barranco de La Romana.

El largometraje cuenta en su reparto con la actriz Ana Fernandez (Goya a la mejor actriz revelación 2000 por ‘Solas’; Javier Albalá (Premio Unión de Actores por su papel protagonista en la serie ‘Pelotas’); Eulàlia Ramon (‘El Séptimo Día’), Antonia San Juan (‘Todo Sobre mi Madre’), Yohana Cobo (premio de interpretación femenina en Cannes por ‘Volver’) y Mario Martín (¡‘Ay Carmela!’). El actor Ion Manresa (‘Gigantes’) interpretará a Miguel Ricart mientas que Jonás Torres dará vida a Antonio Anglés.

El guion es del propio director, Marc Romero y está producida por El Orgullo de mi Casa PC y Spainwood Films. El largometraje se proyectará el 31 de mayo en los Cines Kinépolis.



Marc Romero, director de la película, ha expresado su emoción, al inaugurar con su película la sección oficial del Festival: “sinceramente, creo que este tipo de reconocimientos por parte de festivales tan importantes, son el verdadero premio. Como director de una película tan compleja, que trata un tema tan delicado como el crimen de las niñas de Alcàsser, siento un poco de vértigo y enorme responsabilidad a la hora de mostrar lo que he querido plasmar. Desde el primer momento que empecé a escribir el guion, hace más de diez años, siempre tuve claro que esta película sería el altavoz de muchos testimonios que nunca fueron escuchados y que nunca alcanzaron la relevancia que debieron para la satisfactoria resolución del caso”.



“Casi treinta años después del caso de las chicas de Alcàsser, revisitamos la historia que sacudió a una nación por la extrema brutalidad de los crímenes, la muy criticada investigación policial y la extensa y venal cobertura mediática que siguió la historia. Con rigor de estilo documental, la película se aleja del sensacionalismo sangriento o el melodrama, centrándose en cambio en la incompetencia y la falta de empatía con la que se manejó el caso, pero también he querido hacer una radiografía de los años 90. Mostrar al espectador más joven una España desconocida para ellos, sin móviles, sin redes sociales… Es como asomarse por una ventana pequeña y conocer el universo de nuestros padres en una época donde las Olimpiadas de Barcelona y la Expo 92 copaban todas las portadas de los medios nacionales e internacionales mientras la Ruta del Bakalao se proclamaba como heredera directa de la Movida Valenciana”, ha comentado Marc Romero.

“El Festival de Cine de Alicante siempre ha sido lugar de oportunidades, en el que dar a conocer a nuevos talentos del panorama cinematográfico español. Estamos muy contentos de inaugurar nuestra sección oficial con la ópera prima de Marc Romero”, ha comentado Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante.

