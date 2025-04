"El origen": el horror de la radicalización contado desde la magia

“El origen” llega en exclusiva a Filmin el próximo 30 de abril. Se trata de la ópera prima de la directora Meryam Joobeur. Una mezcla de realismo mágico y crítica social que se estrenó en Sección Oficial en el Festival de Berlín. La película surgió de un proyecto anterior de la directora, el corto “Brotherhood”, ganador del Festival de Toronto y nominado al Óscar al Mejor Cortometraje de Ficción.



Joobeur presentó el proyecto de largometraje al Laboratorio Sundance Screenwriters del festival de Sundance, donde ganó el premio Sundance Institute/NHK para financiar la producción.

La historia trata sobre Aicha (Salha Nasraoui), una madre que vive en el norte de Túnez con su marido y su hijo pequeño. Sus dos hijos mayores, Mehdi (Malek Mechergui) y Amine (Cheker Mechergui) se han marchado a la guerra. Años más tarde Mehdi vuelve a casa con una misteriosa mujer embarazada, para sorpresa de su familia que ya no esperaba su regreso. Aicha se ve atrapada entre su amor maternal y la búsqueda de la verdad después de que este suceso cierna a su pueblo en la oscuridad.

La directora Meryam Joobeur nació en Túnez pero emigró a Estados Unidos cuando tenía tan solo seis años, donde ha pasado la mayor parte de su vida. La idea de escribir sobre su país de origen surge de un viaje que realizó junto a Vincent Gonneville, director de fotografía y compañero creativo, movida por la necesidad de reconectar con su tierra natal. Durante el trayecto coincidió con dos hermanos que le llamaron la atención por su aspecto: pelirrojos y con la cara llena de pecas. En el mismo viaje descubrieron también que en esa región de Túnez un número significativo de personas se había ido a Siria para unirse al ISIS. “Sabíamos mucho sobre las víctimas del ISIS, pero no tanto sobre las familias de estos hombres. Motivada por estas reflexiones, escribí el guion de un cortometraje titulado Brotherhood, y estaba decidida a que Malek y Chaker actuaran en la película. Logré encontrarlos de nuevo, y rodamos Brotherhood en 2018”, cuenta la directora. Así es como estos tres hermanos pasaron de pastorear ovejas en una región de Túnez a protagonizar un cortometraje nominado al Óscar y su posterior largometraje sin haber actuado nunca. La directora se valió de la actriz tunecina Salha Nasraoui, que hace de su madre en la película, para guiarles. Llevan años trabajando con ella para conseguir el asombroso resultado que vemos en pantalla.

Lo sorprendente de esta historia es el tono, que gira hacia el realismo mágico, una especie de cuento de hadas con un trasfondo social y político. “Siempre me ha gustado el realismo mágico. Creo que es porque mi abuela me contaba cuentos populares tunecinos cuando era pequeña. Me gusta la idea de unas emociones muy reales en un mundo que parece algo irreal. En el pueblo donde rodamos, esto también forma parte de su cultura: realmente creen en la magia”, concluye Joobeur.