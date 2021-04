Los barbechos inducidos Cuando la demencia rellena una sociedad, los gobiernos aplauden el amorfismo Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 28 de abril de 2021, 02:46 h (CET) La sequedad mental, no es el paso previo a la indiferencia.



La anulación del individuo, SÍ que es el "canal" necesario para la aparición de la "indiferencia", como Pandemia Social.

El "barbecho" social, la alimentación en “lata” y la información “cuadriculada y pagada” conducen, inexorablemente, a la sequedad mental del individuo.

Sin cocina, sin sabor y sin olfato... Se estará echando la semilla de la "indiferencia", del individuo, del grupo, del pueblo, de la ciudad y de la sociedad, convirtiendo dicha indiferencia en "el Paraíso de todo Estado socializado y oxidado".

Cuando el individuo no discute, se demencia.

Cuando la demencia rellena una sociedad, los gobiernos aplauden el AMORFISMO, encontrando vía libre para una política plagada de Sequedad Social, de Indiferencia Institucional y, sobre todo, de PARTIDISMO TOTALITARIO.

Estos Gobiernos se convierten en pastores solitarios de rebaños mudos y los individuos en muertos vivientes sin ilusión.

Sólo un tratamiento personalizado que mejore el OLFATO, la OBSERVACIÓN, la SELECCIÓN TELEVISIVA y la LECTURA FORMATIVA e INFORMATIVA…, sólo así volveremos a ser personas libres e independientes.

Y... ¡Vuelva dentro de tres meses!

