La epidural contribuye a postponer y evitar cirugías En 2021 se cumplen 100 años del descubrimiento de esta forma de anestesia por parte de Fidel Pagés Francisco Acedo

martes, 27 de abril de 2021, 02:21 h (CET) La epidural es uno de los hitos más importantes para tratar tanto el dolor agudo como el crónico. Pese a su gran asociación con el parto, tiene múltiples aplicaciones. De hecho, tal y como ha indicado la anestesióloga del Hospital Universitario Cruces, Deiene Lasuen, “la infiltración epidural puede ayudar a postponer la cirugía e incluso evitarla si el paciente mejora con tratamiento conservador”. En 2021 se cumplen 100 años del descubrimiento de esta técnica y, por ello, la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao (ACMB) ha reunido a varios especialistas en la conferencia Homenaje a Fidel Pagés en el centenario del descubrimiento de la anestesia epidural.

Esta jornada, organizada por la sección de Anestesia y la sección del Dolor de la Academia, ha ahondado en todos los aspectos relacionados con la epidural. Los presidentes de ambas secciones, Alberto Martínez y María Luisa Franco, impulsaron la actividad formativa que ha contado con la participación del anestesiólogo experto en el tratamiento del dolor del Hospital de Alta Resolución de Guadix, Ignacio Velázquez; los anestesiólogos del Hospital Universitario Cruces, -Ane Guereca, Unai Olabarrieta, Leire Martínez, Deiene Lasuen y Aitziber Ereñozaga-; y la enfermera del servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Cruces, Jone Bosque. Dolor crónico

La técnica epidural, además de ser un tratamiento de gran relevancia para tratar el dolor agudo, también ha sido una aportación fundamental para el alivio de dolencias crónicas. Lasuen, especialista en dolor que también ejerce en la Unidad del Dolor del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, ha desgranado las aplicaciones de esta técnica. El título de su intervención ha sido El espacio epidural en el dolor crónico. Aquí, Lasuen ha destacado que “las infiltraciones epidurales son uno de los tratamientos no quirúrgicos que más se emplean para manejar el dolor de la columna vertebral irradiado a extremidades. Gracias a esta técnica, los pacientes pueden mejorar su movilidad y funcionalidad hasta poder realizar su tratamiento de rehabilitación, situación que contribuye a su recuperación. Algunos sienten tal alivio que, como ya se ha mencionado, pueden postponer una operación e incluso evitarla”. Nuevas terapias intervencionistas La especialista en el tratamiento intervencionista del dolor y cuidados críticos, Aitziber Ereñozaga, ha reflexionado sobre la evolución que han tenido las técnicas analgésicas a través del espacio epidural en los últimos años y su aportación al tratamiento del dolor crónico. Ereñozaga ha explicado en la comunicación Intervencionismo a través del espacio epidural: epidurolisis, epiduroscopia y neuromodulación que “la investigación ha permitido desarrollar en las últimas décadas terapias intervencionistas como la adhesiolisis epidural y los sistemas implantables de estimulación epidural. En el futuro, el avance en el conocimiento del fenotipo de dolor presente en cada individuo permitirá optimizar la mejor terapia para cada paciente”. El origen de todo Velázquez presentó la intervención Descubrimiento de la epidural y biografía de Fidel Pagés. En ella, el especialista resumió la biografía del padre de la técnica epidural. “Pagés fue un cirujano militar perteneciente a la época de la moderna cirugía. Es un hombre que lleva el pulso científico de su tiempo, inquieto por los nuevos avances, que abraza con entusiasmo y aplica las tres facetas más importantes por las que se caracteriza esta época de la cirugía: anestesia, asepsia y hemostasia. Indudablemente, es en el campo de la anestesia donde se convierte un referente. En 1921 publicó en la Revista Española de Cirugía su artículo La Anestesia Metamérica, primera vez que en la historia de la medicina se sientan las bases para abordar el espacio epidural por vía dorsolumbar con fines anestésicos”, ha explicado Velázquez. Epidural y dolor postoperatorio Guereca, especialista en Obstetricia y Cuidados Críticos, protagonizó la intervención Anestesia epidural para el control del dolor postoperatorio, en la que se han hecho visibles las indicaciones que tiene esta técnica. Así, Guereca ha indicado que, hoy en día, “muchos periodos postquirúrgicos que resultan tremendamente dolorosos se ven aliviados con el uso de la técnica epidural. A este respecto, queremos destacar la aportación de la técnica en la evolución de la cirugía torácica donde la ausencia del dolor tras la intervención es fundamental para que el paciente puede realizar la rehabilitación respiratoria de forma adecuada”. Analgesia y obstetricia Es muy conocido que la epidural ha evitado el sufrimiento a millones de mujeres de todo el mundo. Los condicionantes sociales y sobre todo religiosos propiciaron que el dolor de parto fuera inseparable de la condición femenina. El especialista en Anestesia Cardiotorácica y Obstetricia, Unai Olabarrieta, en su comunicación Evolución de la analgesia obstétrica ha recorrido esta técnica desde sus inicios en el siglo XIX hasta la modernidad de las técnicas regionales actuales. Jornadas informativas La también especialista en Anestesia y Cardiotorácica y Obstetricia, Leire Martínez, ha compartido una novedosa iniciativa que se está aplicando en el Hospital de Cruces en la conferencia Jornadas informativas para embarazadas acerca de la anestesia epidural desde la sección de anestesia obstétrica del Hospital Universitario de Cruces”. Así, desde el año 2013, el centro organiza una serie de charlas informativas sobre la analgesia epidural durante el trabajo de parto, dirigidas embarazadas en su segundo o tercer trimestre de gestación. “Esta actividad, que pretende minimizar el miedo y la angustia que esta técnica suscita en las pacientes; a la par que identifica a aquellas que tengan alguna contraindicación; ha tenido una gran aceptación entre las gestantes”, ha explicado Martínez. El trabajo de la Enfermería Además, durante esta jornada también se ha querido destacar el papel fundamental que tiene la Enfermería en la aplicación de la técnica epidural y el manejo de los procesos dolorosos. Así, en la intervención Cuidados y manejo del catéter epidural por parte de Enfermería, Jone Bosque ha querido recordar que el objetivo de todos los profesionales de Enfermería ante un paciente portador de catéter epidural es que no tenga dolor, sin eventos adversos, ni fallos por nuestra parte. Para ello, debemos realizar una valoración continuada e individualizada y mantener un registro adecuado, para que el resto de profesionales puedan consultarlo".

