No se puede servir a dos amos, y menos aún como responsable en algún estamento público del Estado. Por desgracia en España es muy común que determinados personajes de estancias públicas opten por la corrupción, por sus privilegios o intereses políticos, poniéndose al servicio de determinados partidos o ideología, e incluso directamente actuando contra los más desfavorecidos, siendo relegada la ciudadanía como papel de comparsa, un populacho sin interés relevante.

- En la Judicatura, sobre todo en las más altas instancias se nota bastante bien con la exoneración de políticos corruptos, malversadores, condenan a quiénes utilizaron para realizarlas en lugar del beneficiado político. No contemplan actos y propaganda de incitación al odio hacia determinadas personas o grupos contraviniendo la Constitución en su Artículo 14. Excarcelan a corruptos sin cumplir 1/3 de la condena, dan libertad a un condenado político corrupto por motivos de inminente de fallecimiento y lleva 7 años paseando por Madrid. Liberan a uno de los asesinos de Atocha a los 287 días de entrar en la cárcel, con una condena de 12 años; trato de favor a Mario Conde o Carlos Fabra, que de nuevo ha sido imputado (veremos en qué queda), o el más reciente que poco se habla o callan, el de Abu Dabi y los cientos de millones por comisionista. Buen ejemplo ese elemento que tiene su fortuna en paraísos fiscales. También actúan contra el gobierno actual por la retirada de un alto cargo de la GC por pérdida de confianza, el gobierno de signo contrario hizo lo mismo varias veces y nadie se rasgó las vestiduras. Ya solo les falta nombrar ministros de su gusto, como llevan haciendo en el CGPJ en funciones, pero manejando y nombrando a incondicionales.

- Las FOP, curioso significado (Fuerzas de Orden Público) donde engloban a la GC y al CNP, es curiosa las sigla, tiene un sentido claramente represivo hacia la ciudadanía, claros ejemplos tenemos de su comportamiento recientes ante determinados colectivos, protesta ante la Asamblea de Madrid o Congreso, Vallecas, Linares, protegen a los provocadores, a los infiltrados rompe-manifestaciones (dudosos son sus elementos, muchos señalan a miembros de ellos o filonazis), pero apalean a personas y manifestantes pacíficos. La ética es bastante escasa en las academias, los mandos enseñan algo más y que choca con la profesionalidad policial, según testimonios, en lugar de explicar la verdadera labor de sus miembros, el combatir la delincuencia en todos sus aspectos (incluso en sus filas, que puede existir como en todos los gremios), pero se declinan más y con menosprecio a determinadas nacionalidades, razas, religión o condición sexual, cuando debe ser un respeto a la diversidad. Tienen excelentes equipos de investigación para delitos de mayor calado, sea de corrupción, ambiental, o los llamados de guante blanco, pero que apartan o relegan a sus responsables y personal de investigadores de sus cuerpos cuando rozan corrupciones de ciertos partidos o personajes. Su bandera y lema deber ser la ética profesional como miembros del CNP y GC, y cambiar el sentido peyorativo actual de las iniciales FOP, por uno que exprese la que debe ser su verdadera labor, ahora tienen la oportunidad más clara, las amenazas de muerte con balas incluidas, por tres cosas que odian ideas progresistas y sociales, condición sexual y una mujer al frente de GC, que este sea el inicio para que se convertirse en Fuerzas de Seguridad Ciudadana (FSC) en lugar de FOP, y para lograr eliminar a los indeseables que utilizan su posición al servicio de otro amo.

- El las FF AA, estamento opaco a todas luces, donde se lo cuecen todo; condenan a cabos, tenientes, soldados, por denunciar incorrecciones, abusos o corrupciones, pero mantienen a miembros claramente a fervor del nacismo y de la dictadura franquista. Nada dicen de cierto elemento que en un campo de tiro dispara sobre imágenes del gobierno de coalición. Proclaman que sólo deben obediencia a su capitán general, el que se fue a Abu Dabi era su ídolo porque fue nombrado por Franco. Deben de obedecer a la ciudadanía según la Constitución Artículo 1.2, no al servicio de la corona o partido político. Están para defender a España, no para reprimir a los españoles como hicieron durante 40 años y parece que siguen añorando ciertos mandos, capaces de aplaudir como es el no condenar el manifiesto para el fusilamiento de 26 millones de españoles, incluidos sus hijos.

No se puede servir a dos amos, solo hay uno, la ciudadanía.