​El 80% de las empresas tienen dificultades para cubrir determinadas vacantes

Ocho de cada diez Directores de Recursos Humanos de nuestro país reconocen tener problemas en el momento de reclutar talento para su compañía, porcentaje que se ha disparado 30 puntos porcentuales en los últimos 5 años, según los datos revelados por Infoempleo.



De hecho, según Infojobs, hasta un 60% de las empresas decidió dejar la plaza desierta. Las principales razones por las cuales no se cubrieron estos puestos de trabajo fueron la escasez de perfiles cualificados y bien formados en ciertos ámbitos, y los sueldos poco competitivos, inferiores a las expectativas de los candidatos.

Para ciertos procesos de selección más específicos, la empresa española destina una media de 3 a 6 meses, “lo que supone un largo y costoso esfuerzo, debido a no tener el tiempo, recursos y conocimiento de dónde buscarlos”, tal y como afirman fuentes de S&You, la división especializada del grupo Synergie.

En la actualidad, los perfiles más difíciles de cubrir son los profesionales del ámbito IT (desarrolladores, Programadores, etc.), el personal sanitario -un profesional que siempre ha sido muy buscado pero que conla actual crisis sanitaria son más demandados que nunca- y los llamados perfiles de oficio, aquellos trabajos que no requieren de una carrera universitaria pero sí una experiencia profesional muy concreta, es decir, lo que entendemos como los ‘antiguos oficios’.

La externalización del área de Recursos Humanos La externalización del proceso de selección puede facilitar la inclusión de profesionales de gran valía en estos puestos que quedan desiertos por falta de recursos y conocimiento de dónde buscarlos. Otra opción de captación de talento para cubrir proyectos temporales es la práctica conocida como ‘outsourcing’. Según datos de la consultora Quint, el 52% de las empresas recurre a la externalización de servicios para acceder a nuevos recursos e integrar talento a la compañía.

Un ejemplo de ello es S&You, que ofrece tanto a candidatos como a empresas un enfoque distinto y personalizado de este servicio, un servicio que les gusta identificarse de “boutique”. Para ello, dispone de un grupo de especialistas en diferentes sectores, con una experiencia sólida en la captación de talento y expertos en encontrar los mejores candidatos para las mejores empresas. En palabras de Imma Arjona, manager de S&You, “tras un año de incertidumbre y muchos cambios, ahora más que nunca, es necesario contar con grandes profesionales en los equipos para seguir avanzando y creciendo. Por eso, contar con expertos y expertas en selección, que conozcan los sectores, los perfiles más demandados, las tendencias de futuro y, sobre todo, dónde y cómo encontrar los perfiles para cubrir las vacantes, puede ser un factor diferencial”.