Osiris y la Ley de Protección de la Infancia Venancio Rodríguez Sanz

domingo, 18 de abril de 2021, 01:22 h (CET) Negar los aciertos del contrario es obcecación. Pero acusar de pertenecer a sus filas a quien los pondera, es un delito que todavía está tipificar, pero todo se andará. Si yo dijera:" Franco tuvo aciertos y errores. O que aunque asesinaron a cientos de personas, a partir de 1933, los nazis establecieron la Ley de Protección de los Animales, un año después entra en vigor la Ley del Reich de la Caza y en 1935 establecen la Ley de Protección de la Naturaleza". Tal vez algún iluminado me acusara de ser nazi. Pero ¿acaso se puede negar la evidencia? Cometer errores, o ser malo al 100%, es una cosa muy complicada. Eso solo ocurre en una maniquea mente nublada por el odio. Por eso, aunque debo de reconocer que me cuesta, tengo que felicitar a Pablo Iglesias por impulsar la ley de protección a la infancia. Espero y deseo que este hecho sirva para que su corazón aumente de peso en el juicio de Osiris…

