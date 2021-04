Regresan los fantasmas al Coosur Betis (55-84) Victor Diaz

jueves, 15 de abril de 2021, 20:14 h (CET) El Coosur Betis, tras su esperanzador resultado en San Sebastián hace apenas cinco días, ha vuelto a dar la de arena en un partido poco menos que vital para eludir el descenso.

Los verdiblancos han caído más que claramente ante el UCAM Murcia, perdiendo una ocasión pintiparada no ya solo para dar un paso más hacia la salvación y coger moral, sino incluso para colocarse a tan sólo dos victorias de un equipo murciano que, ahora sí, vuelve a mirar ya más hacia arriba que hacia abajo.

Decía Joan Plaza en la previa que su equipo se jugaba la vida en este partido; pues en absoluto lo pareció. De entrada, Plaza sorprendió de inicio colocando a Spires, que se ha pasado gran parte de la temporada casi en blanco por una lesión, en el quinteto inicial.

No se sabe si por la presencia del norteamericano o por esas salidas flojas que protagonizan los béticos con más frecuencia de la deseada por los suyos; el caso es que UCAM siempre estuvo mucho más metido en el partido y, y comenzó corriendo el contrataque con bastante facilidad.

La defensa bética parecía como la mantequilla puesta al sol en un día de verano, y de eso se aprovechó especialmente Taylor, que hizo de su capa un sayo con las penetraciones, hasta el punto de parecer que no tenía adversarios en sus entradas a canasta.

Diez puntos para el escolta en el período inicial, que hicieron a los murcianos cobrar su máxima ventaja hasta ese momento (10-19, min 8). No obstante, un parcial de 7-0 con dos robos de Ouattara en los últimos segundos devolvieron la igualdad al marcador en el primer minidescanso (17-19).

Fuera por completo del partido

En el segundo cuarto, y con un breve parón de por medio por un problema con el videomarcador, la igualdad se mantuvo –siempre, no obstante, con los visitantes mandando- hasta que en los minutos previos al descanso el Betis se marchó del partido… o UCAM hizo que se marchara, como cada cual prefiera.

El caso es que del 25-31 se pasó en un pis pas al 25-41, gracias a dos triples del veterano –y recién incorporado- Vasileiadis y al desconcierto en ataque de un equipo, el de Plaza, que estaba fuera del partido por completo.

Al descanso, 28-43, y la sensación de que el Coosur Betis, tras el gran partido en San Sebastián, volvía a las tristes andadas de la presente campaña. Y todo ello se confirmó durante el tercer cuarto, en el que UCAM estiró la renta hasta más allá de los 20 puntos (36-60, min 27) mientras que el Coosur Betis terminó de cavar su propia fosa.

Dar continuidad al desastre

Nada, absolutamente nada le salía a un equipo incapaz esta temporada de enlazar dos partidos buenos consecutivos; mientras que, por su parte, el equipo de Sito Alonso, con el ya mencionado Taylor más Webb, entre otros, aprovechaba la coyuntura para dejar sellado el destino de un partido crucial para ambos en su lucha por evitar el descenso, pero que solamente pareció serlo para los murcianos.

El último cuarto sobró en absoluto, pero ni así dejó UCAM Murcia de intentar hacer sangre. La renta finalmente se quedó en 29 puntos (55-84), todo ello cuando el Betis, por lo civil o por lo criminal, debe intentar levantarse de nuevo porque el domingo, en otro duelo a vida o muerte, le espera el Movistar Estudiantes. Y, tras la ilusión de la pasada semana, las perspectivas vuelven a ser nada halagüeñas.

55- COOSUR REAL BETIS: Campbell (4), Feldeine (14), Almazán (2), Spires (2), Jordan (6) -cinco inicial-, Borg (2), Ndoye (9), Kay (8), Randle (2), Torres (-), Ouattara (4) y Magassa (2). 84- UCAM MURCIA: Bellas (9), Taylor (21), Rojas (10), Webb (15), Lima (4) -cinco inicial-, Cate (-), Vasileiadis (12), Malmanis (-), Corraliza (2), Radovic (11), Antetokounmpo (-) y Noah (-). ÁRBITROS: Pérez, Aliaga y Torres. Sin eliminados. PARCIALES: 17-19, 11-24, 16-22 y 11-19. INCIDENCIAS: Pabellón San Pablo (Sevilla), 31ª jornada de la Liga Endesa 20-21. Encuentro celebrado a puerta cerrada debido a la pandemia de COVID-19.

