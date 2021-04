Oroel se alía con Gore para la fabricación de vestuario laboral y de protección Comunicae

jueves, 15 de abril de 2021, 15:13 h (CET) W.L. Gore & Associates (Gore) empresa que desarrolla las tecnologías GORE-TEX, GORE® WINDSTOPPER® y GORE® PYRAD® ha seleccionado al fabricante español Confecciones OROEL, líder europeo en fabricación de vestuario de protección, para el uso de dichas tecnologías en la fabricación de prendas laborales y de protección Confecciones OROEL S.A., fabricante líder de vestuario de protección anunció hoy que ha sido seleccionado por Gore para confeccionar prendas de trabajo y protección con tecnologías GORE-TEX, GORE® WINDSTOPPER® y GORE® PYRAD®.

Se inicia, por tanto, una colaboración tecnológica entre ambas empresas, líderes en el sector del vestuario de protección, que va a permitir a OROEL proporcionar al mercado de trabajo ropa de protección multirriesgo con la mejor tecnología en transpirabilidad, impermeabilidad y protección frente al viento.

“Para nosotros, institucionalmente hablando, es un gran orgullo que Gore nos haya seleccionado para trabajar con su tecnología” asegura Felipe Blanco, Director General de Oroel, “pero más allá de eso, nos ayuda a alcanzar el verdadero objetivo que es nuestra razón de ser, que no es otro que ayudar a proteger de la mejor manera a los trabajadores”.

Por su parte, Esben Thomsen, Global Sales Leader Workwear of Fabrics Division en W.L. Gore & Associates ha señalado “nuestra allianza con Oroel – empresa especializada que goza de una gran experiencia en las prendas de protección – surge de nuestra estrategia de consolidar la oferta de productos de valor añadido que protejan a las personas y a nuestro planeta, prolonguen la vida útil del producto y el bienestar mejorando el rendimiento de las personas, la sociedad, las empresas y el medioambiente”.

Compromiso de Confecciones OROEL

Enfocado hacia la consecución de un mundo más seguro desde la sostenibilidad, Oroel está embarcado en un proyecto de economía circular, sin perder la esencia de empresa, basado en el conocimiento, la flexibilidad y la rentabilidad. Como fabricante, ha decidido dar un paso más en su compromiso por proteger y equipar a las personas de manera confortable, funcional, duradera y con un diseño atractivo, ampliando, de este modo, dicho compromiso y poniendo en valor, de forma definitiva, el respeto por el medio ambiente y por un mundo sostenible y mejor.

Acerca de GORE

W. L. Gore & Associates es una empresa global de ciencia de los materiales dedicada a transformar industrias y mejorar vidas. Desde 1958, Gore ha resuelto complejos retos técnicos en entornos exigentes, desde las misiones espaciales hasta las cumbres más altas del mundo y el funcionamiento interno del cuerpo humano. Con más de 11.000 asociados y una sólida cultura orientada al trabajo en equipo, Gore genera unos ingresos anuales de 3.800 millones de dólares.

Gore revolucionó la industria de prendas de exterior con el tejido GORE-TEX impermeable y transpirable hace más de 40 años y sigue siendo uno de los principales innovadores de la ropa de alto rendimiento. La gama de los tejidos Gore proporcionan comodidad y protección en entornos difíciles y en la vida cotidiana, permitiendo a los usuarios alcanzar mayor rendimiento y experimentar más allá, con seguridad y confianza. Desde el senderismo bajo aguaceros hasta las operaciones de defensa y la lucha contra los incendios, el profundo conocimiento de Gore de las necesidades de los consumidores y de la industria impulsa el desarrollo de productos con ventajas de rendimiento significativas.

Vídeos

Alianza Oroel - Gore



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.