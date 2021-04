​¿Quién es la mano que mece la cuna? Suso do Madrid, La Coruña Lectores

martes, 13 de abril de 2021, 04:29 h (CET) La actualidad política española, desde hace unos días, no es que sea convulsa ni volátil, sino que las noticias se producen a tal ritmo frenético que, en unas horas, puede cambiar el panorama.



La mayoría está expresando su indignación por la poca altura de nuestros políticos, anteponiendo los intereses de partido o personales sobre los de interés general, por no llamarlos de “servicio”, porque queda muy lejos para algunos. Las redes sociales arden.

En plena crisis sanitaria, laboral y económica, hace falta estabilidad y cumplir los acuerdos. Lo ve evidente cualquiera, y todo está saltando por los aires.

Desde luego, hay algunos que son más responsables que otros de estas tormentas políticas. El principal muñidor-artífice-responsable es Pedro Sánchez, en estos momentos presidente del Gobierno. Él es “la mano que mece la cuna”, recogiendo el titulo de una película de 1992 de suspense y venganza.

