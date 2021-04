Siete planes inolvidables para una escapada a Fuerteventura El volcán Calderón Hondo es un impresionante cráter de 70 metros de profundidad y 278 metros de altura Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 13 de abril de 2021, 01:17 h (CET) Si hay una isla multifacética capaz de ofrecernos todo un rosario de planes al gusto de todos los viajeros, esa es –sin duda– Fuerteventura. No en vano, como bien apuntó uno de nuestros literatos más universales, Miguel de Unamuno, Fuerteventura es un pedazo del Sáhara despedido en mitad del Atlántico. Pero con la peculiaridad de que este desierto –le faltó decir al escritor– goza de unas preciosas playas y una costa singular que pone al servicio de sus habitantes y viajeros.



Además, resulta muy fácil adentrarse en sus misterios gracias a las posibilidades que nos brinda un medio de transporte como el ferry que, sin duda, resulta el más idóneo para los más aventureros dado que podrán viajar con su propio coche, sus bicicletas y con la autocaravana.

En concreto, en este artículo proponemos a los viajeros siete planes de escapada. Vamos con el primero de ellos. Parque Natural de Corralejo: Dunas de Corralejo Aquí están las famosas dunas que, sin duda, inspiraron a Unamuno a considerar esta isla como un pequeño pedacito arrebatado al Sáhara. Dentro de este parque encontramos, además, las Grandes Playas de Corralejo que ofrecen más de 9 kilómetros de playas y calas de fina arena. Isla de los Lobos Llamada así porque en su día acogió a lobos marinos pero ahora estos animales se han extinguido de la zona. Supone un pequeño placer recorrer este singular lugar de tan solo 4,5 kilómetros cuadrados de extensión. De hecho, es tan pequeñita que existe un cupo de visitantes diarios que no se puede rebasar. El Cotillo Este es un pequeño pueblo de tradición marinera situado en el norte de la isla en el que se localizan el castillo y el faro del Tostón. Si eres un cazador de atardeceres nato, te encantará recalar durante la puesta de sol en las inmediaciones de este faro que se localiza a 5 kilómetros del pueblo de Cotillo, en punta Ballena. Lajares Un pueblo coqueto al que acercarse a dar unos sabrosos mordiscos en cualquiera de sus establecimientos. Lo cierto es que se trata de una población de ambiente joven y distendido que es un gusto conocer. Asciende hasta la cima del volcán Calderón Hondo Un impresionante cráter de 70 metros de profundidad y 278 metros de altura que dejará exhausta tu cámara de fotos y, por supuesto, tus piernas también quedarán algo agotadas. Pueblo de Majanicho El principal aliciente para visitar este pueblo es la tranquilidad que procura a quienes se acercan a él. Una aldea de pintorescas casas blancas en las que sus habitantes practican el noble arte de la pesca. Popcorn Beach Si creías haber pisado todo tipo de playa, es posible que te cause cierta perplejidad lo que halles en esta curiosa playa en la que el visitante pisa una roca con aspecto de palomita de maíz. La explicación la hallamos en el proceso de erosión del mar sobre las algas calcáreas. Sin duda alguna, la naturaleza no se cansa de sorprendernos y pintarnos parajes inverosímiles. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Siete planes inolvidables para una escapada a Fuerteventura El volcán Calderón Hondo es un impresionante cráter de 70 metros de profundidad y 278 metros de altura ​Las tres claves para mejorar la competitividad de los destinos turísticos Los expertos apuntan a la tecnología, la mejora la experienciadel turista y afrontar la transición ecológica Guía cultural de dos días por la ciudad de Oporto en Portugal En la zona más alta de la ciudad está la catedral construida en el siglo XII ​Viajar a Formentera, todo un acierto En primer lugar deberás conocer la costa, las playas y las calas, que son un regalo "Es difícil ver cómo mi padre se apaga día tras día: charlas, pasear, conducir..." ​Entrevista a Maribel Cerezuela, bloguera y amante de la literatura