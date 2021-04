Enrique Riquelme anuncia que no se presenta en esta convocatoria a las elecciones del Real Madrid Comunicae

lunes, 12 de abril de 2021, 09:51 h (CET) Asegura que el injustificado adelanto de las elecciones, que históricamente se producen en verano, y las fechas en las que éstas se han producido, en Semana Santa, han impedido presentar su candidatura y lanzar una campaña que llegase realmente a los socios y le permitiese explicar su proyecto para el Real Madrid Enrique Riquelme ha confirmado esta mañana que su candidatura no se presentará en esta convocatoria de elecciones del Real Madrid Club de Fútbol, debido a que los reducidos plazos establecidos por la actual Directiva y la Junta Electoral hacen imposible presentar la candidatura completa en la que venía trabajando y asegurar una campaña en la que realmente puedan explicar a todos los socios su proyecto para el Real Madrid. Recuerda, así, que su candidatura, equipo y proyecto estaban trabajando para una convocatoria ordinaria de elecciones en verano, pero no para el anticipo injustificado que ha decidido la actual Directiva.

En este sentido, Riquelme ha señalado que no solo el adelanto de las elecciones, sin ninguna justificación institucional, jurídica, económica, deportiva o incluso coyuntural, sino también las fechas en las que se ha anunciado este adelanto y la premura en abrir el proceso electoral, en mitad de días festivos, impiden a su candidatura formalizar su presentación, y suponen además un agravio para los socios, por el escaso tiempo del que se dispone para una exposición del proyecto para el Club que llegue realmente a todos ellos.

La realidad es que la inexplicable convocatoria anticipada de elecciones en Jueves Santo y la apertura del proceso en Viernes Santo ha reducido de facto el plazo de diez días para presentación de candidaturas, del 3 al 12 de abril, a apenas seis días hábiles para completar los requisitos para su formalización. Además, los candidatos solo contarían con 15 días para explicar los proyectos y programas a los socios, que habrían de decidir su voto con una premura inesperada, el mismo mes de abril, cuando las elecciones venían fijándose en junio-julio.

Señala la decepción que supone que estos exiguos plazos marcados por la actual Directiva del Club y la Junta Electoral le impidan la presentación oficial de su candidatura y, con ello, del equipo, las propuestas y el proyecto en el que venían trabajando con dedicación y seriedad, con el horizonte de unas elecciones ordinarias en verano, para ofrecer a los socios del Real Madrid la mejor representación posible y el mejor proyecto de futuro imaginable. Un proyecto fundamentado en tres pilares para el Real Madrid 3.0: la centralidad del Socio, parte y protagonista del Club, la profesionalización del equipo directivo y la excelencia de la dirección deportiva, y la maximización de la globalización económica y deportiva del Real Madrid.

En todo caso, Enrique Riquelme ha querido reiterar que no renuncia a su candidatura a presidir el Real Madrid, convencido de lo que su pasión, su convicción y su capacidad pueden aportar al Club, sino que la aplaza en el tiempo. Por ello, confirma oficialmente su intención de presentarse a las próximas elecciones a la Junta Directiva del Real Madrid. Hasta entonces, agradeciendo el interés mostrado en su proyecto de candidatura, seguirá trabajando en la mejor candidatura posible mientras se pone a disposición del Club para lograr los mayores éxitos para un equipo que seguirá defendiendo con la mayor y mejor de las voluntades.

