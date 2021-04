Las barbaridades, ¿de los bárbaros? La nueva sociedad inventada por incultos puede que sea entretenida televisivamente pero terriblemente venenosa para las generaciones futuras Ángel Alonso Pachón

jueves, 8 de abril de 2021, 15:44 h (CET) Muchas barbaridades, (mutatis mutandis), vienen precedidas de lo que conocemos como “mitin”, derivación suave de “griterío”, que el castellano castizo lo traduce como “verborrea” y en los ambientes palaciegos lo apellidan “Proposición de futuro con dependencia”, al fin y al cabo: MITIN.



“Yo soy el martillo del mundo…donde mi caballo pisa no crece hierba”, frase, dicen de Atila. Única frase que nunca es parte de un mitin porque sería descubrir el “lado oscuro de las cosas”, aunque todos van montados a caballo.

Los políticos y después posibles gobernantes manejan el diccionario de tal forma, que la VERDAD duda hasta de sí misma. Retuercen su contenido, convenciendo a su público de que Nebrija se equivocó.

Quiere decir que todos los gobiernos y de todos los colores PISAN, sin caballo. La gramática, bien manipulada da para llenar muchos libros y todos al gusto del consumidor.

Los BÁRBAROS (los que balbucean), tropezando, tropezando, destrozan todo indicio de credibilidad (por eso necesitan “La CLÁ”).

Sus “BARBARIDADES”, también son balbuceantes, pero ahí quedan:

** La MENTIRA, gritando, hasta que parezca verdad. ** La OSCURIDAD, con linterna, para que se vea lo que ellos quieran. ** Los ASCENSORES, como herramienta compra voluntades. Como se hacía antiguamente, pasemos los rastrillos para limpiar el trigo. Será la mejor forma de entender que la ”proporcionalidad” es el concepto más atípico dentro de la política: Las “FALLAS” nacionales:

Juramentos prefabricados, para no ser ni cumplidos ni exigidos. Promesas de “castillos en el aire”, sin cimientos sostenibles. Programas sin compromisos sociales responsables. Ley de Partidos Políticos con Estatutos trampa para poder ser aprobados. Partidos Políticos fuera, de facto, de la Constitución. Indefinición de lo que es EXTREMO--EXTREMA y SUAVE—FIRME Inexistencia de exigencias en niveles de preparación a los políticos. Funcionariado sin juramento de independencia partidista. La dimisión como ética social y los niveles de obligatoriedad. La Transparencia, su obligado cumplimiento y las consecuencias en caso de ocultación. La MENTIRA en el gobierno y sus CONSECUENCIAS. El ensamble de la Sociedad Civil y los tres PODERES DEL ESTADO. La AMORTIZACIÓN de elementos sociales desfasados en estructuras, funciones y prerrogativas: Sindicatos, ONG, Asociaciones, etc.

La “NUEVA RECONSTRUCCIÓN” ¡Haló Presidente!... Populismo europeísta, mal copiado. Morir solos, al parecer es problema administrativo (¿), no moral ni político. Guerra de trincheras entre soldados del mismo país. A la conquista del “poder”. Negacionismo de lo natural… El GÉNERO a debate. ¡Eso es lo más urgente! “Matrimonio” entre personas del mismo género en vez “Contrato...” Abortos a la carta e informes a medida. Adoctrinamiento social. Derribo del derecho a una educación LIBRE Torpedear acuerdos para un sistema educativo NACIONAL. Legislación retrasada y con atrasos, que patentan la anarquía social. “Enseñanza Especial” defenestrada por la ignorancia e insensibilidad moral. Dejación del respeto a las creencias cristianas y protección a las minorías por… La feria de los votantes, mediante el regalo de todo tipo de ayudas sin contractar. Modificación legislativa del diccionario para hacer volar los conceptos. Feminismo maquiavélico por no defender a la mujer sino al “nuevo género” La soledad de los necesitados, por falta de presupuesto legislativo. La vejez y su permanencia, como tema tertuliano sin valor moral.

“Buenos y Malos” comienza la película de la “Nueva Memoria Histórica”

Dejemos descansar los “rastrillos” para que se aireen los frutos y sean vistos por todos.

Las BARBARIDADES, hoy, no vienen de los “BÁRBAROS”, sino de los listillos bien atrincherados entre los entresijos de los Estamentos del Estado.

Los “carros del poder”, como en tiempo de los romanos, recorren y repiten el circuito con el sólo objetivo, no de ganar, sino de que NO GANEN LOS OTROS y para ello hay que DESTRUIR SUS CARROS.

La nueva sociedad inventada por incultos puede que sea entretenida televisivamente pero terriblemente venenosa para las generaciones futuras.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

