​Cómo hacer una empresa más sostenible La clave implica tener un equilibrio entre el ámbito económico, social y ambiental Redacción

miércoles, 7 de abril de 2021, 03:35 h (CET)



Si buscamos la definición de sostenibilidad o desarrollo sostenible vemos que la ONU lo define como: “la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social”.



Ser sostenible implica tener un equilibrio entre el ámbito económico, social y ambiental de la empresa.



¿Y por qué debemos implementar una estrategia de sostenibilidad? En primer lugar, por ética, después, por un lado, una empresa sostenible es sinónimo de rentabilidad ya que hay una reducción de recursos; y por otro, el aumento de los consumidores que son conscientes de dónde invierten su dinero, donde compran productos y servicios y que la empresa sea sostenible contribuye a su decisión de compra. Cabe destacar también que con programas de sostenibilidad en la empresa nos adelantamos a legislación futura.



Cualquier sector puede ser sostenible: textil, industrial, turismo, hostelería, alimentación…la implementación de una estrategia sostenible tiene cabida en cualquier negocio.



Aquí destacamos algunas ideas y consejos para hacer más sostenible una empresa:



Economizar y disminuir recursos energéticos. Incentivar dentro del equipo de trabajo hábitos que reduzcan el consumo energético como, por ejemplo, apagar los equipos cuando no se utilicen, ajustar la temperatura de la climatización, etc. así como controlar el consumo de agua y materias primas. También, hacer el ejercicio de evaluar los sistemas y cambiarlos por unos más eficientes con un consumo de energía menor.



Aprovechar los recursos cercanos. El comercio de proximidad también debe aplicarse en los proveedores. Si se compran productos cercanos se economiza en el transporte y en el efecto que tiene este en el ecosistema.



Utilizar Energías Renovables. Optar por utilizar energía verde, tanto para oficinas, tiendas o fábricas contratando comercializadoras como UNIVERSAL ENERGÍA, una empresa experta en la comercialización de energía para empresas, energía limpia, de origen 100% renovable. Universal Energía ofrece una tarifa fija pensada y diseñada para todo tipo de clientes. Permite decidir el precio final modificando los parámetros de consumo; y un precio indexado que permite acceder al mercado libre y pagar la energía a precio de coste, más un fee por la gestión.



Seleccionar a proveedores que tengan un compromiso con la sostenibilidad y proveedores locales que tal como se menciona en un punto anterior, utilizando recursos de proximidad.



Gestionar ecológicamente los transportes promoviendo la utilización de medios de transporte sostenibles para las mercancías, situando si es posible un solo punto de recogida.



Adecuar el espacio de trabajo. El aislamiento y la temperatura del espacio: antes que usar electricidad o gas, aprovechar la luz solar, y antes que encender la calefacción, aislar mejor las paredes y ventanas.



Gestión eficiente de residuos. Promover las 3 “R” (reciclar, reutilizar y reducir). Ayudar a los equipos a reciclar situando contenedores de reciclaje y premiando la separación de residuos. También se puede reducir el uso de papel digitalizando los procesos administrativos como por ejemplo facturas, contratos…



Eliminar los plásticos en la medida de lo posible, incentivando el uso de botellas reutilizables de cristal y situando fuentes para que se puedan rellenar, así como el uso de tazas o platos reutilizables y evitar los de un solo uso.



Facilitar el uso de bicicletas con un aparcamiento para bicicletas y así animar a los trabajadores a evitar los transportes contaminantes. O el transporte compartido situando plazas de aparcamiento para este.



