Marrullerías

miércoles, 7 de abril de 2021, 02:08 h (CET) Nada más conocerse la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el PSOE y Más Madrid acudieron a la carrera para registrar sendas mociones de censura contra su gobierno.



La Asamblea ya estaba disuelta y las elecciones convocadas, pero ambos grupos argumentaron que aún no se había publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad.



Fueron finalmente los tribunales los que decidieron, pero a nadie se le escapa la marrullería que suponían estos movimientos de última hora, realizados al calor del pacto de Ciudadanos con el PSOE en Murcia.

