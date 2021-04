Más Madrid... Más País... Más Madrid La “eficacia interesada” como ideario de todo buen “social comunista”, es la base y el fin. Se come de la mejor manera posible, no importa el color del mantel. Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

domingo, 4 de abril de 2021, 12:50 h (CET) ¿Qué? ... "TERRUÑOS" ideológicos, desgajados de la parcela “SOCIAL COMUNISTA”



Cabeza … un “PSEUDO BECARIO”



Concepto … “Estratega Política”, que no social, es la mejor definición de estos movimientos de “recolocación” política.



Objetivo … La “RESITUACIÓN CONSTANTE” (lo importante no es el FIN)



Una “partitura” de movimientos muy estudiados, en la que el “largo”, el “adagio”, el “andante”, el allegro” y el “presto” se mezclan y combinan según el momento…

La vida real ha convertido esa partitura en “estados o manifestaciones”, cambiantes y progresivas como merece un concierto bien dirigido: “manos en alto, apretones de mano, abrazos con palmadas, besos de ternura política, convivencia de facto con el poder, chaqueta, camisa, sudadera, corbata y traje si hace falta…”



Localización … Refugio de “semi anti sistemas”, de oficio encender hogueras, para, después, proclamarse “bomberos salvadores”.



Compromisos … La “eficacia interesada”, como ideario de todo buen “social comunista”, es la base y el fin. Se come de la mejor manera posible, no importa el color del mantel.



“AMARRADITOS TAPADOS”, como en un baile de disfraces (lo importante es estar aunque no se sepa bailar)



"MÁS MADRID", finalista en esta guerra de siglas, queda, “sustancialmente”, como un simplón "comedero con COPYRIGHT”, provinciano… autonómico… nacional…



Nunca oiremos, por parte de sus componentes, una definición de principios, sino una lista de palabrería descolocada llenando paredes, que no cabezas.



Llegará el momento, seguro que todos lo verán, en que el “abrazo de Judas”, quedará totalmente desfasado, siendo superado por el “abrazo del lobo y del zorro” (Iñigo Errejón … Pablo Iglesias)



¡Vamos a ver quién se lleva más! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Más Madrid... Más País... Más Madrid La “eficacia interesada” como ideario de todo buen “social comunista”, es la base y el fin. Se come de la mejor manera posible, no importa el color del mantel. La única buena noticia Llevo muchos años publicando cada semana una buena noticia. Ando por cerca de las ochocientas Prohibir las armas de asalto en Estados Unidos es urgente y necesario El juicio a Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd: coraje y compasión de los testigos, de un lado; crueldad policial, del otro ​La deuda pública corroe España La deuda pública se nos va al 120% del PIB. Según el Banco de España, cada ciudadano ‘adeuda’ 28.500 euros La indignidad como forma de Gobierno Pérez de los Cobos no tuvo un acto de valentía ni de pundonor, solo cumplió con su obligación