Covid-19 y fútbol: En América Latina renace la liga femenina Un análisis de las consecuencias que ha producido la pandemia en el sector deportivo más importante del mundo Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 1 de abril de 2021, 02:46 h (CET) Los efectos del COVID-19 fueron aún más claros, cuando nos dimos cuenta de su alcance global. De hecho, la pandemia ha provocado trastornos económicos y sociales a escala mundial. Los efectos negativos de la crisis se han manifestado en todos los ámbitos. El sector del fútbol profesional, con una pérdida de 11 mil millones de dólares, no fue una excepción.



La situación en Europa El informe redactado por el periodista deportivo Tomás Elías González Benítez analizó la situación de 32 equipos europeos, centrándose en los campeones nacionales en la temporada 2019/2020 de las 6 grandes ligas europeas: Juventus (Italia), Paris Saint-Germain (França), Porto (Portugal), Bayern München (Alemania), Liverpool (Inglaterra) y Real Madrid (España). A continuación, algunos de los datos más significativos: el artículo completo al sitio de Tomás Elías González Benítez.



A diferencia del año anterior, cuando todos los equipos reportaron un beneficio positivo a excepción de la Juventus, este año las cifras fueron diferentes:

- El FC Bayern München y el Real Madrid CF son los únicos equipos que registran ganancias modestas, 5,9 millones y 0,3 millones respectivamente; - La mayor pérdida la registró el PSG, -125,8 millones, debido a la interrupción del campeonato francés (el único que fue interrumpido y no aplazado).



Los ingresos de televisión también disminuyeron para todos, registrando una reducción de 937 millones de euros (-23%). Sin embargo, esta cifra también está relacionada con los resultados obtenidos en la UEFA Champions League:



- Los finalistas Bayern München y París Saint-Germain vieron solo una disminución del 4% en los ingresos por televisión; - Real Madrid CF, FC Juventus y Liverpool FC, todos eliminados en octavos de final, cayeron un 12%, 19% y 22% respectivamente; - La caída del 63% registrada por el FC Porto se debe, sin embargo, a la eliminación anticipada de la competición.



La publicidad se ha convertido en el flujo de ingresos que ha asegurado los mayores ingresos en cinco de los seis clubes encuestados, mientras que las cifras de ingresos obtenidas de las actividades comerciales son más variadas:



- Liverpool FC, FC Bayern München y Real Madrid CF han incrementado sus ingresos en un 14%, 4% y 2% respectivamente; - La Juventus FC se mantuvo estable; - FC Porto y PSG registraron una caída del 18%. Con muchos partidos cancelados y estadios vacíos, los ingresos del día cayeron drásticamente, un -17% (257 millones de euros):



- El Real Madrid es el que más pierde en términos absolutos, -34,9 millones de euros, un 22% menos en términos anuales; - Mientras que el descenso de 4,2 millones de euros del Porto representó la mayor caída porcentual anual (-34%).



Aunque varios clubes han podido reducir los salarios de los jugadores, no todos han podido reducir los costos operativos.



- FC Bayern München y Juventus FC lograron reducir los costos de personal (en un 6% y 13% respectivamente) al reducir el salario del personal de juego; - Por el contrario, los gastos de personal del Real Madrid CF aumentaron un 4%, a pesar de que los jugadores redujeron temporalmente sus salarios en un 10%; - El PSG registró un aumento (+10%) en los costos de personal.



El último dato interesante se refiere al valor del mercado de los jugadores:



- Entre febrero de 2020 y enero de 2021, este cayó un 9,6% para los 500 jugadores más valiosos; - Durante el mercado de verano, las transacciones disminuyeron un 43% en comparación con 2019 en las 5 principales ligas europeas (3.300 millones de euros contra 5.8 en 2019); - El porcentaje de jugadores transferidos de forma gratuita aumentó del 26,2% al 32,3%.



Hacia la resolución del problema Como ya hemos visto, los gobiernos de todo el mundo han respondido a la pandemia de diferentes maneras y a diferentes ritmos. Más de 150 asociaciones de fútbol ya han solicitado el fondo de ayuda de emergencia de 1.500 millones de dólares establecido por la FIFA. Por lo tanto, como declaró Olli Rehn, presidente del comité directivo del coronavirus de la FIFA, este fondo de ayuda Covid-19, no está sujeto a límites de tiempo y afecta a todas las confederaciones. De hecho, mientras que Europa ha sido la más afectada en términos de costes absolutos, las asociaciones no europeas son las que más han sufrido, debido a la reducción de medios.



A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo ya se ha utilizado el fondo:



- En Tailandia, sirvió para reiniciar el campeonato nacional con la compra de pruebas para el coronavirus y la expansión de la tecnología VAR; - México usó todos los 1.5 millones de dólares para la liga nacional femenina; - En Brasil, los fondos se están utilizando para avanzar en las pruebas en la competencia femenina; - En Uruguay, gracias a este fondo, la federación pudo recuperar al personal que había sido obligado a ser despedido.



Conclusión Si bien las temporadas anteriores habían mostrado un crecimiento constante para la mayoría de los mejores equipos de la liga, la temporada 2019-2020 marcó un notable descenso. De hecho, la pandemia ha mostrado las debilidades de un sistema ampliamente criticado. Una crisis casi siempre ofrece la oportunidad de resaltar las principales deficiencias del modelo de negocio y también de orientar la innovación y la evolución. Todo lo que queda es ver cómo reaccionará la industria del fútbol ante tal crisis.



____________________ Soy Tomas Elias Gonzalez Benitez, un periodista apasionado por los deportes y sobre todo por el fútbol mundial. Desde Venezuela, con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios deportivos y creador de “Marketing Sport”, el blog deportivo más leído en 2020 y el primer ejemplo del compromiso editorial de un periódico venezolano en el mercado de información periodística aplicado a la economía deportiva. Realizando mi misión de informar a miles de personas de todo el mundo y compartiendo el amor por el deporte. Mi principal objetivo es impulsar a los jóvenes a desarrollar el interés por los deportes, tanto para practicarlos como para estudiarlos con fines periodísticos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Covid-19 y fútbol: En América Latina renace la liga femenina Un análisis de las consecuencias que ha producido la pandemia en el sector deportivo más importante del mundo El Comité Ejecutivo de la UEFA tratará este miércoles el futuro de las competiciones europeas ​En principio, la idea del organismo es ampliar la Liga de Campeones de 32 a 36 clubes participantes y cambiar el actual sistema de ocho grupos por una liga única Imanol Alguacil: "Para mí el Barça es el candidato a ganar la Liga" El preparador de los vascos explicó que las bajas de su equipo y un Barça muy entonado y efectivo fueron los obstáculos del último choque antes de jugar la final de Copa Una semana para saber qué presidente intentará salvar al Barça Una gran crisis económica y deportiva, y el futuro de Leo, aguardan al ganador El Atlético de Madrid, claro favorito al título de liga La caída en la Copa del Rey no pareció haber afectado a la plantilla dirigida por Simeone