Me pongo de rodillas "Veo que hace viento y me atormento" Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 1 de abril de 2021, 01:42 h (CET) Me pongo de rodillas, rezo una oración cometo una torpeza y pido perdón.



Miro hacia arriba, el cielo claro es, bonito como nunca al atardecer.



Veo que hace viento y me atormento, que todo en el mundo es aburrimiento,

y el amanecer, soñado por muchos,

uno de los tesoros de ángeles varios

que fueron a su encuentro.

Más no es más que un sueño equivocado.



Veo las nubes

y pregunto, ¿llueve?, crecerán las plantas,

rosas, claveles.



Siempre de rodillas rezo una oración,

pido un deseo

de corazón,

que aquí tengo sofoco sin luz

de colores esperanzadores.





