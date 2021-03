Kaih presenta su nueva canción “NTI” ​Una canción que, en muy poco tiempo, pretende convertirse en uno de los temas más escuchados en Panamá y Colombia Redacción Siglo XXI

lunes, 29 de marzo de 2021, 16:18 h (CET) Kaih, el joven artista de Panamá que se perfila como una de las promesas de la música urbana latinoamericana, presenta “NTI“, una canción urbana que cuenta una historia de amor para disfrutar y recordar buenos momentos.

Esta canción, escrita por el propio Kaih, fue grabada en la ciudad colombiana de Medellín en casa de ‘Focking Rafita’. Un tema que se halla bajo la producción musical y mezcla de Toploud, productor del sello discográfico Combo De Oro. Este último sello fue con el que comenzó su carrera y alcanzó el éxito el artista panameño Sech.



De hecho, Toploud es, en la actualidad, uno de los grandes talentos colombianos que están emergiendo dentro del competitivo mundo del género urbano. Este productos forma parte del ya conocido sello discográfico panameño del Combo de Oro.



La nueva canción NTI de Kaih El lanzamiento de esta canción para todo el mundo está encuadrado dentro de la nueva ola urbana de Panamá. Un sencillo que está inspirado en el gran vacío existencial que nos deja la ausencia del ser amado. Cuenta la historia de un amor que ya no está presente en este plano y de todos los recuerdos que vienen a la mente de una relación que nunca volverá.



Musicalmente, este lanzamiento nos transporta a sonidos urbanos alternativos que hacen parte del ORIGEN disruptivo de este artista COMBO DE ORO. La idea de Kaih a la hora de crear sus canciones es imaginar cómo se escucharía en la disco. Un artista que pretende que sus seguidores y todo el mundo puedan gozar del ritmo y la melodía.



En poco más de diez días que lleva la canción en la cuenta oficial de Kaih en la plataforma de YouTube, ya cuenta con más de 30.000 visualizaciones. Todos los comentarios hacen alusión a una canción con un sonido diferente y energético.



Una canción que, en muy poco tiempo, pretende convertirse en uno de los temas más escuchados en Panamá y Colombia. El crecimiento artístico que está desarrollando Kaih es muy alto. Con solo 22 años, ya comienza a despuntar en las principales plataformas de internet y sus seguidores comienzan a contarse ya por miles.



Kaih, el nuevo talento joven del Combo de Oro

Daves O’Neil Hidalgo, más conocido como Kaih dentro del mundo musical, es un artista y compositor panameño de solo 22 años que propone un sonido totalmente fresco y diferente de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Su música se caracteriza por una mezcla de influencias del R&B dentro de los géneros del afrobeat y el dancehall.



En la actualidad, es el nuevo talento joven emergente del Combo de Oro. Un artista que pretende ser diferente con su música y con la que quiere hacerse un hueco tanto en el panorama local panameño como en el internacional.



Hasta Abajo, su primer gran éxito

Kaih ya se convirtió en tendencia en YouTube en Panamá y Colombia el pasado mes de septiembre del 2020 gracias a su canción “Hasta Abajo”. Un tema con el que se invita al baile y al derroche de sensualidad mientras se goza de la música. Ya en esta canción, Kaih sorprendía al público con una combinación de ritmos complejos, percusiones pasadas y voces repetidas. El resultado, una melodía totalmente divertida, energética y con la que no poder dejar de bailar.



Como el propio Kaih aseguraba en sus redes sociales, “Hasta Abajo” fue el primer tema que le abrió las puertas al cariño de mucha gente. De hecho, en la plataforma de Spotify esta canción llegó a ser tendencia para muchos seguidores en Chile, Estados Unidos y Alemania.



La producción de “Hasta Abajo” corrió a cargo de Toploud y fue co-producida junto al actual socio de este, Focking Rafita. Dos artistas que se hallan muy involucrados en lo que se refiere a la nueva ola urbana de talentos. Su apoyo al movimiento musical urbano de Colombia es el que ha propiciado la aparición de un artista como Kaih.



El vídeo de este primer tema fue producido en Ciudad de Panamá por el director de fotografía, Lionel Angel, y Joel de León, de JD Films Básico. Hay que destacar que Joel es un director de prestigio que ya ha trabajado con artistas de la talla de Dalex y Justin Quiles.



Es muy probable que, en los próximos meses, volvamos a tener noticias de un nuevo lanzamiento musical de Kaih. Un joven artista panameño que se está abriendo paso con fuerza tanto en su país como en Colombia. Sus temas comienzan a sonar por diferentes puntos de Sudamérica y ya comienzan a llegar a Estados Unidos y algunos puntos de Europa.



Bajo el sello discográfico del Combo de Oro, a Kaih le esperan una gran cantidad de éxitos en muy poco tiempo.



