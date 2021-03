El uso de juguetes sexuales: diversión, pasión y salud

La aparición hace unos años del succionador de clítoris como regalo estrella para las mujeres ha puesto de manifiesto varias cuestiones. La primera de ellas es la necesidad imperiosa que existe de dejar atrás el sexo como algo sucio, oscuro, un tema tabú que hay que ocultar.

Un segundo punto es redescubrir el deseo sexual de las mujeres. La sexualidad femenina siempre ha ocupado un segundo plano y no hay más que consultar las páginas de pornografía con más visualizaciones, donde la cultura de la violación es una constante.



Con el salto a la fama de este juguete sexual se demuestra que las mujeres también son sujetos que desean, que no son simples herramientas en mano de los hombres, que el deseo sexual es necesario y saludable para cualquier persona.



Y una tercera conclusión es que estos artículos eróticos han de estar enfocados al disfrute y el placer pero sin dejar de lado la salud sexual. Practicar sexo es saludable en todos los sentidos, el físico y el mental, pero más allá de que los juguetes despierten nuevas sensaciones, autoconocimiento y más autoestima, no hay que olvidar que son herramientas realmente útiles en el plano orgánico.



¿Cómo ayudan los juguetes sexuales a reflotar la actividad íntima?

En las relaciones afectivas siempre suele cumplirse un patrón, y es que las primeras fases, durante el enamoramiento, la actividad sexual es más frenética y los miembros son más fogosos.



A medida que la relación se va asentando en el tiempo, ese fuego inicial, esa llama, se va apagando, y la consecuencia es un ritmo más pausado en los encuentros íntimos. Esto no significa que el amor vaya desapareciendo, sino que se transforma.



Ya no existe esa necesidad tan imperante de mantener relaciones sexuales. Sin embargo, esta misma situación puede resultar problemático cuando el sexo ya comienza a convertirse en un problema. La rutina y la monotonía pueden ser el fin de una relación amorosa.



Es en esos momentos cuando entran en juego los juguetes sexuales. Productos como los Lubricantes Vaginales, aceites esenciales, juego eróticos o estimulantes y afrodisíacos pueden hacer recobrar ese espíritu de fogosidad en la pareja.



Existen muchas vías para despertar ese sentimiento de amor a través del sexo, y sin duda, los juguetes sexuales son una fórmula de ayuda que no se debe descartar. En el caso del sexshop Platanomelon, así como otros muchos, su visita no es solo obligada por la presencia de estos productos, sino porque además ofrece una ventana informativa y divulgativa a modo de blog en la que repasa asuntos relacionados con la sexualidad, la salud y las relaciones de amor.



El poder sanatorio de los juguetes sexuales

Otro punto importante de los juguetes sexuales es su vinculación con la salud. Estos productos no solo ayudan a alcanzar el orgasmo y mejorar las relaciones íntimas, sino que son tan saludables como hacer ejercicio o comer saludable.



Muchas mujeres no son capaces de llegar al orgasmo solo con la penetración, de hecho, la mayoría de la población femenina alcanza el clímax por la estimulación del clítoris, de ahí el éxito que tienen los succionadores.



A estos hay que sumar los vibradores, que pueden complementar la penetración potenciando el placer durante el sexo. E incluso artículos que no requieren la participación de otra persona, como las bolas chinas. Este último está indicado por sexólogas y ginecólogas como un elemento muy útil para recuperar tonalidad en el suelo pélvico tras ser madres.



Los juguetes sexuales pueden ser utilizados a cualquier edad y no son exclusivos para su uso de manera individual, pues hay muchos objetos diseñados para favorecer las relaciones sanas en pareja: cosméticos, estimuladores, disfraces, dados y juegos…



El sexo es salud y los juguetes son un atajo para alcanzar la felicidad

El despertar de la sexualidad femenina en los últimos años ha servido para devolver a la mujer a un plano de igualdad que todavía no es completamente real, pues hay que seguir avanzando en él. Pero esta circunstancia también ha ayudado a que el sexo y el erotismo dejen ya de lado esa pátina de ser un tema sucio que hay que intentar ocultar.



La salud sexual es tan importante como la física y la mental, pues todas se retroalimentan. Para que cualquier persona sea feliz en su totalidad debe disfrutar de relaciones íntimas satisfactorias. Esto le ayudará a encarar su día a día con más vitalidad y mejor autoestima.



Los juguetes sexuales son un atajo para encontrar esa felicidad. Anímate a descubrirlos y verás cómo aumenta tu capacidad de disfrute.