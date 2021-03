Las claves del torneo de casino The Festival El ganador será aquel que acumula más fichas durante las jornadas de esta competición. En cada jornada, se irán eliminando jugadores hasta llegar a la ronda final Redacción Siglo XXI

miércoles, 10 de marzo de 2021, 12:45 h (CET) El torneo de Casino The Festival se está considerando como uno de los torneos más innovadores y su primera edición tendrá lugar este verano del 2021. En concreto, comienza el día 7 de junio y termina el 13 del mismo mes.

¿Dónde se celebra la primera edición de The Festival?

La primera edición del torneo de casino The Festival se va a celebrar en Tallin. La capital de Estonia ha sido el sitio elegido para la este torneo.



¿Qué diferencia este torneo de muchos otros? Que combina 3 disciplinas distintas de las habituales en los casinos. Es, así, un formato innovador que se convierte en una especie de olimpiadas, donde los jugadores deberán poner todas sus cartas sobre la mesa, aplicando todos sus conocimientos de Póker, así como, sus estrategias en la Ruleta y el Blackjack.



Vamos a conocer las 3 competiciones que podemos encontrar dentro del torneo de casino The Festival.

¿Cuáles son las competiciones del torneo de Casino The Festival? 1. Torneo de Ruleta

El torneo de Ruleta consiste en ir superando una serie de rondas que son eliminatorias. En ellas, los jugadores se enfrentan a la banca y los que más rondas superen se convierten en los que más ganancias acumularán hasta la final de este torneo.



2. Torneo de Blackjack Los jugadores del torneo de Blackjack compiten, también, contra la banca. No obstante, en este caso, cuentan con una cantidad de fichas determinadas al inicio de la competición.



El ganador será aquel que acumula más fichas durante las jornadas de esta competición. En cada jornada, se irán eliminando jugadores hasta llegar a la ronda final.



3. Torneo de Póker

Por último, se disputará el torneo de póker en diferentes modalidades, en concreto, tres de ellos: el Póker Omaha, el Highroller y el Texas Holdem.



Cada uno de estos 3 torneos cuenta con un premio en efectivo, donde los jugadores apostarán para decidir, así, quién ganará cada una de las disciplinas.



Fechas del torneo de Casino The Festival



El calendario de The Festival contiene las distintas rondas de cada competición y dos torneos especiales. Estas son las fechas:



Del 7 de junio al 9 de junio se celebran los cuartos de final de Blackjack y de Ruleta. Del 8 de junio al 10 de junio se llevan a cabo los cuartos de final de Póker. El 10 de junio se realizan las semifinales de Blackjack y de Ruleta. El 11 de junio se celebran las semifinales de Póker. Del 11 de junio al 13 de junio se realiza el Torneo NLH Deepstack. El 11 de junio se hace la final de Blackjack y de Ruleta. El 12 de junio se celebra la final de Póker.



Y, del 12 de junio al 13 de junio, se hace el Torneo Especial HighRoller. Todos los organizadores del torneo, también, han sumado a su innovación todo tipo de medidas de seguridad para evitar contagios ante la situación actual con el COVID-19.



¿Cómo se puede participar en el torneo?

Formar parte del torneo de Casino The Festival es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es entrar en su página web, www.thefestival.com, e inscribirse en la competición.



La web ofrece, además, a sus usuarios unos paquetes exclusivos. En ellos se incluyen experiencias únicas formadas por hoteles de lujo y otras opciones de viaje personalizadas.



El éxito que se estima de esta competición tan innovadora en el universo del casino es tal que, ya se tiene prevista la segunda edición para antes que termine 2021 en la ciudad de Bratislava.



