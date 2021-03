El nuevo GT Radial SportActive 2 consigue mejoras significativas en superficies húmedas Comunicae

lunes, 8 de marzo de 2021, 09:03 h (CET) Mejora un 15% el frenado sobre mojado y un 10% la conducción y resistencia al aquaplaning Una mejora del 15% en frenado sobre superficies mojadas y otras dos del 10% en conducción sobre mojado y en resistencia al aquaplaning son las principales cifras del GT Radial SportActive 2, el nuevo neumático UHP europeo de Giti Tire. Estas mejoras han sido registradas frente a su predecesor el SportActive original.

Además, el nuevo GT Radial SportActive 2 también ha demostrado un aumento del 5% en el potencial de kilometraje, (dependiendo de las características de conducción) y un bajo nivel de ruido externo a solo 69db.

Estos significativos avances han permitido GT Radial SportActive 2 alcanzar el grado A de la etiqueta de la UE en agarre sobre mojado para toda la gama PCR, con B-E en resistencia a la rodadura.

El GT Radial SportActive 2 estará disponible inicialmente en 14 tamaños con llantas de 16 a 20”, anchos de sección de 205 a 275, tamaños de serie de 35 a 55 y con índices de velocidad en W-Y. Ciertos neumáticos específicos para vehículos llevarán una marca de SUV en la pared lateral para mostrar su especialización.

El GT Radial SportActive 2 está diseñado para ofrecer un alto control de precisión con un excelente agarre en seco y mojado, un kilometraje duradero y una experiencia de conducción divertida y segura. Los vehículos objetivo de este neumático incluyen automóviles de los segmentos C, D, E y SUV con orientación deportiva, como VW Golf, Ford Focus, Mercedes C y E Class, BMW 3 series, VW Passat y Audi A6.

El neumático cuenta con un compuesto de última tecnología que garantiza el mejor contacto dentro de su clase UHP entre el neumático y la carretera, logrando un agarre inmediato y una vida útil prolongada y homogénea de la banda de rodadura.

Las características de diseño incluyen cuatro o cinco ranuras longitudinales, dependiendo del ancho de la sección, para un mejor drenaje del agua. Además, sus microsurcos crean un efecto de succión que consigue un agarre adicional. Su patrón de bloque optimizado da como resultado un bajo nivel de ruido y una gran comodidad en la conducción.

El GT Radial SportActive 2 fue diseñado y desarrollado en el Centro de Investigación y Desarrollo Europeo de Giti Tire en Hannover. Ha sido probado en las instalaciones de MIRA en el Reino Unido y en ubicaciones clave de Alemania y España.

Stefan Fischer, Director General de Tecnología de Productos de Giti Tire en Europa afirma: “Los conductores que buscan un neumático UHP con altos niveles de seguridad y disfrute máximo lo encontrarán en el GT Radial SportActive 2. Continúa con el conocido nombre SportActive, un nombre que ya se ha ganado el respeto del mercado, pero es un neumático completamente nuevo: así lo indica su grado A en agarre sobre mojado para toda la gama PCR, tanto vehículos de pasajeros como SUVs”.

“El hecho de que el equipo europeo de I + D y las plantas de fabricación entreguen un neumático de tan alta calidad al precio esperado de la marca GT Radial es un claro testimonio de nuestras capacidades locales y globales; ahora los distribuidores, almacenistas y conductores podrán disfrutar los beneficios", concluye Stefan Fischer.

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el renombrado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

