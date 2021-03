GTAK Capital invierte en la plataforma tecnológica Trainingym Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 16:14 h (CET) GTAK Capital compra el total de las participaciones que Ingesport tenía de la compañía y apuesta por el crecimiento exponencial de esta plataforma digital líder en los centros deportivos de 23 países GTAK Capital ha formalizado su entrada en el capital de la startup Trainingym. La operación se ha llevado a cabo mediante la consecución de un acuerdo para la compra de las participaciones que el grupo Ingesport, a través de su vehículo de inversión especializado en proyectos innovadores Global Innovation for Sports, Exercise & Active Living, tenía de la compañía y una ampliación de capital posterior, bajo una valoración de 10 millones de euros, con el objetivo de multiplicar su valor por 10 y expandir esta plataforma tecnológica al mercado de Estados Unidos, entre otros objetivos de crecimiento.

Con la entrada en el capital de Trainingym, GTAK, refuerza su apuesta por la inversión en proyectos tecnológicos. “Trainingym es nuestra primera apuesta por una plataforma SaaS del sector del fitness y la COVID ha sido un potenciador para apostar por esta plataforma y sobretodo invertir en el equipo humano que la creó y la gestiona”, apunta Iñigo Colomina, CEO de GTAK Capital.

GTAK Capital, que cuenta actualmente en su cartera con más de 18 empresas cuyo valor actual y total de todas ellas supera los 400 millones de euros. GTAK cuenta con oficinas en Madrid y México DF (pronto en EE.UU), con el objetivo de crear puentes que fortalezcan la relación entre los países del sur de Europa y Latinoamérica / USA.

Gabriel Sáez, Presidente de Ingesport/GO fit, quiere “agradecer a todo el equipo de Trainingym, liderado por Rafa Martos, su esfuerzo y dedicación estos 5 años, que ha permitido multiplicar por cerca de tres veces los ingresos de Trainingym y su número de clientes. Estamos muy orgullosos de comprobar como la combinación del apoyo estratégico y financiero de Ingesport, junto con el espíritu emprendedor de Rafa, han convertido a Trainingym en el líder sectorial en los mercados de España, Portugal y Latam. Les deseamos todo lo mejor a Trainingym y a GTAK en esta nueva etapa”.

“Estamos muy agradecidos a Ingesport por la ayuda prestada durante estos años, nos ha reforzado la profesionalización de nuestra Compañía, ha permitido triplicar la facturación anual de Trainingym y ampliar el foco internacional a 23 países. Ahora con la entrada de GTAK, comprando la totalidad de las acciones de Ingesport, cumplimos con el objetivo de apostar por el crecimiento exponencial gracias a su experiencia en tecnología y la apuesta por mercados Latinoamericano y norteamericano, su músculo financiero y su confianza en la plataforma y el equipo humano que la componemos”, afirma Rafa Martos, CEO de Trainingym.

“La llegada de GTAK a Trainingym supone el inicio de una nueva etapa donde la startup priorizará el crecimiento en LATAM y la expansión a Estados Unidos, dotará de más recursos a los equipos de marketing y ventas, pondrá en marcha una nueva funcionalidad de Marketplace para que los gimnasios puedan incrementar su ticket medio por usuario y acercará la digitalización a los gimnasios boutiques gestionados por emprendedores del fitness para hacerlos más escalables”, añade Martos, CEO de Trainingym.

Trainingym, que cuenta con más de 14 millones de usuarios, comenzó su andadura en 2011 y se ha convertido ya en la plataforma líder de gestión de gimnasios.

Sobre GTAK Capital

Gtak Capital se fundó con la misión de brindar la excelencia en asesoría internacional, combinando la flexibilidad y agilidad de las boutiques, con la experiencia de los asesores globales. Su pasión por la tecnología, el conocimiento financiero y la comprensión del viaje del emprendedor distinguen su asesoramiento, brindando soluciones ágiles y sólidas a sus clientes.

https://gtakcapital.com/

Sobre Trainingym

Con más de 14 millones de usuarios en todo el mundo (sólo en España, 1 de cada 5 gimnasios trabajan con ella), Trainingym ha llevado a más de 1200 gimnasios de 23 países de todo el mundo a la digitalización del fitness, garantía de supervivencia en un sector golpeado durante la pandemia en términos de presencialidad a los centros.

Desde el inicio de la pandemia, Trainingym, experta en digitalizar el negocio del fitness demostró su resiliencia y agilidad con la puesta en marcha de nuevas funcionalidades incrementando hasta en un 18% su facturación recurrente anual respecto al 2019, superando los dos millones de dólares de facturación.

https://www.trainingym.com/

Sobre Ingesport/GO fit

Ingesport es el operador líder en Iberia en la construcción y gestión de centros deportivos en régimen concesional. Actualmente opera 20 instalaciones bajo la marca GO fit que dan servicio a más de 250.000 clientes en España y Portugal y cuenta con un ambicioso plan de expansión en otros mercados europeos. Dispone de un vehículo de inversión específico (Global Innovation for Sports, Exercise & Active Living) para impulsar el crecimiento de proyectos innovadores y disruptivos, que combinen tecnología y deporte.

