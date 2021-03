FasaWorld ofrece una guía de compra para montar una oficina preparada para teletrabajar Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 15:58 h (CET) La empresa de material de oficina aprovecha el auge del teletrabajo para lanzar su guía de compras, con el objetivo de facilitar tanto a empresas como trabajadores la puesta a punto de una oficina preparada para trabajar desde casa Ante una situación como la que se está viviendo con la COVID-19, los procesos de gestión y la forma de trabajar se está viendo modificada de manera drástica. De la noche a la mañana muchas empresas y trabajadores se han visto obligados a adaptar sus procesos y métodos para facilitar el teletrabajo.

Aún así, este es un concepto que viene para quedarse y gran parte de la población no estaba preparada para montar una oficina adaptada para trabajar desde casa. Es aquí, donde FasaWorld aprovecha este momento para contribuir a que esta transición sea más sencilla y económica, gracias a su Guía de compras de material de oficina.

Guía de compras de FasaWorld: las pautas para ahorrar y teletrabajar

Montar una oficina en casa no es algo sencillo y muchas veces tampoco económico. Es por ello, que FasaWorld lanza su guía de compras para ayudar a que este proceso de conversión sea lo más sencillo, práctico y asequible.

“Unos de los principales problemas, con el teletrabajo y el cambio de paradigma es que empresas como la nuestra se han visto totalmente desbordadas. En consecuencia, no hemos podido atender y responder todas las dudas y dar las explicaciones necesarias a las personas que necesitaban nuestros productos como soluciones”, afirma Ángel García Garrido, Administrador de FasaWorld.

Para saber que productos se necesitan es importante tener en cuenta los puntos clave, como las horas de uso que tendrá este, y encontrar la mejor relación calidad-precio.

La guía de FasaWorld facilita esta búsqueda para que sea más sencillo encontrar las mejores impresoras, sillas de escritorio, mejor papel de oficina, etc.

Un servicio con años de experiencia y de vital importancia

FasaWorld lleva desde 2007 ayudando a empresas a ahorrar, con sus consejos y márgenes ajustados.

El coronavirus ha supuesto un gasto extra para empresas y trabajadores, por el hecho de mandar a la gente al teletrabajo y mantener todas esas oficinas en casa. En este contexto, se ha vuelto necesario que algunas empresas que den pautas para esta conversión, sin pedidos mínimos y con una única tarifa súper ajustada.

Acerca de FasaWorld

FasaWorld es una empresa joven fundada sobre las premisas del go-go, digitalizada, y con dos objetivos claros generar ahorro al cliente mirando siempre la ecología.

Fasaworld

Dirección: Plaça Pere Llauger i Prim, nave 9 (Pol. Ind. Can Misser, 08360, B

Teléfono: 937 63 75 02

