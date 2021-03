"Si un bot no logra generar un vínculo emocional con el usuario es un fracaso" Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 13:18 h (CET) Emiliano Cosenza, CEO de BeBot, explica que el "éxito de diseñar un bot es que al usuario no solo le guste, sino que le encante hablar con él". Multiplica, una de las empresas líderes en digitalización de España, se alía con BeBot, consultora especializada en diseño conversacional, para ser referencia en bots de habla hispana a nivel mundial Desde que Facebook lanzara Facebook Messenger se ha vivido una eclosión de bots conversacionales sin precedentes. Solo en el 2018 había más de 100.000 bots sólo en Facebook. Desde ese instante, se ha podido observar como en los últimos dos años los chatbots se han ido sofisticando e integrándose en cada vez más espacios y aplicaciones de mensajería como Whatsapp y la mayoría de los ecommerce.

BeBot es una empresa especializada en crear bots con personalidad y voz propia, con diálogos naturales y persuasivos capaces de generar un vínculo emocional en aplicaciones de mensajería de referencia como Facebook Messenger o WhatsApp. Emiliano Cosenza, fundador y CEO de BeBot, enfatiza que "si un bot no logra solucionar problemas y generar un vínculo emocional con la persona, es tan solo una simple máquina. Por eso hay que decir que se hacen bots con vida propia: se le da todavía más valor a la tecnología y logramos que sean útiles, únicos e irrepetibles. No sólo resuelven las necesidades de los usuarios sino que también consiguen que les encante hablar con ellos”.

En esta primera etapa de enorme desarrollo no se ha acabado de ver el potencial a los bots conversacionales, ya que muchos chatbots se han mostrado bien torpes y poco hábiles, con una capacidad muy reducida de comprender el contexto y la verdadera intención del usuario.

Parece ser, no obstante, que todo esto va a cambiar más rápido de lo que se había pronosticado en un inicio. La próxima generación de bots con la adecuada inteligencia comercial, más capacidades en lenguaje natural y una mayor conexión con sistemas y aplicaciones hará que cada vez tenga más sentido interactuar con este tipo de interfaces conversacionales.

El futuro digital pasa por experiencias conversacionales más relevantes, donde los clientes cada vez más interactúan a través de conversaciones vía chat o con voz y donde esperan mayor capacidad para dialogar con el usuario, obtener respuesta a lo que están necesitando y sentirse bien en el camino.

Precisamente por eso, Multiplica y BeBot (consultoras especializada en experiencias digitales y diseño conversacional respectivamente) han decidido sumar fuerzas para convertirse en un referente en habla hispana en diseñar bots con vida propia, que faciliten a las empresas a crear relaciones realmente más relevantes con sus clientes. “Sentimos que en los últimos años ha habido un importante avance a nivel tecnológico, pero todavía hay un largo camino por recorrer para llegar a entender el contexto preciso y la necesidad del usuario y así darle una experiencia natural a la conversación”, afirma David Boronat, fundador y presidente de Multiplica.

Multiplica y BeBot se proponen dinamizar esta alianza estratégica a lo largo de 2021 para acabar integrándose el próximo año entorno a la marca Multiplica y desplegar con la marca original todo el roadmap de producto y diálogos que se pueden comercializar.

Multiplica y BeBot

Multiplica es una consultora estratégica digital dedicada a incorporar inteligencia comercial, estrategias digitales, experiencia de usuario, analítica web y persuabilidad a empresas de todos los sectores. Con una trayectoria de más de 20 años, 13 oficinas, más de 525 consultores y alrededor de 950 clientes, con muchos de alto nivel como Meliá, Iberostar, Vueling, Decathlon, Stradivarius, Banco Sabadell o CaixaBank. En el caso de BeBot, la empresa ha trabajado con DIRECTV, Always, Konecta Colombia, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Crédito Uruguayo y Uin Uin entre otras firmas.

Multiplica es experta en diseñar experiencias digitales relevantes y proactivas en todo tipo de dispositivos para generar más ventas y clientes más satisfechos. Actualmente cuenta con oficinas en todo el mundo, y ha registrado un excelente crecimiento orgánico en los últimos años hasta llegar a la cifra de facturación de 1,4 millones de euros sólo en Barcelona hoy en día. El grupo empresarial alcanzó una cifra de negocio de 25 millones de euros en 2018.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.