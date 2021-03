Los cromos, los muertos, la demencia, la cobardía... ​La convivencia basada, en principio, en la LIBERTAD personal y social es el nudo gordiano de toda sociedad: Cuestión de solución muy difícil, que solo se salva de forma tajante Ángel Alonso Pachón

@@AAP1942

lunes, 1 de marzo de 2021, 11:17 h (CET) Cada vez hay más cosas en las sociedades “semi presidencialistas, semi totalitarias”, que son envidiadas por aquellas que se dicen “democracias modernas”. El motivo es el dichoso concepto de AUTORIDAD sin COMPLEJOS.



La convivencia basada, en principio, en la LIBERTAD personal y social es el nudo gordiano de toda sociedad: Cuestión de solución muy difícil, que solo se salva de forma tajante.



Interferir, romper, perjudicar, destruir, imposibilitar la CONVIVENCIA, en esos países sin “complejos hedonistas democráticos” se corrige con dicha AUTORIDAD sin COMPLEJOS.



Quizás ese tipo de sociedades no sean, lo que llamamos en occidente, “muy democráticas”, pero hay que reconocer que son CONSECUENTES con los principios que ellos entienden sagrados para la “CONVIVENCIA”.



Aquí, cada día, nos levantamos y nos preguntamos ¿en qué plaza hay, hoy, feria del sello? … y allá vamos, a comprar, vender e intercambiar ideas y principios … todo es cuestión de precio … de VOTOS …



Compro el sello del “rey decapitado”, 50.000 votos, vendo el sello de la “mujer humillada”, 50.000 votos, intercambio el sello de “victimas del terrorismo”, sin ofertas.



Los principios, que debían ser atemporales, se han convertido en piezas de alfarería, manipulables al gusto.



Aquí, hoy, por debilidad crónica, tenemos miedo a la FIRMEZA, a la AUTORIDAD SIN COMPLEJOS.



Creamos “Estados de Alarma a medida” al tiempo que nos aterroriza, políticamente, desarrollar NORMAS o LEYES que supongan FIRMEZA y JUICIOS SUMARÍSIMOS para aquellos que ROMPAN LA CADENA DE CONVIVENCIA.



¿Cuánto tiempo hubiéramos necesitado para detener la Pandemia, si esa FIRMEZA y esos JUICIOS SUMARÍSIMOS se hubieran aplicado, gracias a la DISPOSICIÓN POLÍTICA de llevarlos a cabo?



Pero, NO; grupúsculos festivos irresponsables se han reído de un pueblo, SÍ… de un PUEBLO por culpa de la dejadez política de sus gobernantes…



Y, ahora, todavía, los políticos siguen sin ser capaces de actuar como HOMBRES DE ESTADO. Tienen miedo a perder el sillón si se enfrentan al movimiento femenino…, por cierto, movimiento FALSEADO y MANIPULADO por intereses, digamos, ocultos y muy lucrativos.



Encierran al pueblo sencillo y mudo; cierran los locales de trabajo; impiden reunirse en familia; apagan la vitalidad del deporte; destrozan el desarrollo normal de la educación; confinan barrios, calles, pueblos…



Pero, ¡señores!, hay que salir el día de la mujer… hay que manifestarse… juntitos o juntitas…



¡¡QUÉ PRONTO SE OLVIDAN LOS MUERTOS!!



Como decía nuestro querido Gustavo Adolfo Bécquer “Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron… … ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos! … Del último asilo, oscuro y estrecho, abrió la piqueta el nicho a un extremo. Allí la acostaron, tapiáronle luego, y con un saludo despidióse el duelo. … ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos! ¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el alma al cielo? ¿Todo es sin espíritu, podredumbre y cieno? No sé; pero hay algo que explicar no puedo, algo que repugna, aunque es fuerza hacerlo, el dejar tan tristes, tan solos los muertos” ¡Va por todos ellos!



Por último, aunque ya sé que es políticamente incorrecto. Señor Delegado del Gobierno en Madrid, don José Manuel Franco, debería explicar eso de “pueden llevarse a cabo manifestaciones de no más 500 personas”, SIN QUE EXISTAN AGLOMERACIONES (¿?)



Señores del Gobierno, esto quiere decir que ese día se anulan TODOS LOS CONFINAMIENTOS FIJADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, siguiendo órdenes de un TERCERO…



