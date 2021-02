Vodafone se alía con el modelo internacional David Gandy para el lanzamiento del reloj inteligente Neo Comunicae

jueves, 25 de febrero de 2021, 17:38 h (CET) David Gandy es dirigido por un elenco de niños mientras posa con ‘Neo’, el smartwatch para niños y la última novedad de la gama de productos ‘Designed & Connected by Vodafone’, con el apoyo de Disney El famoso supermodelo internacional David Gandy protagoniza una nueva campaña para la presentación de ‘Neo’, el reloj inteligente para niños, una colaboración entre Vodafone y Disney. Gandy, que ha trabajado con alguna de las marcas de más renombre del mundo, ha sido el elegido para representar cómo ‘Neo’ permite a los niños disfrutar de grandes niveles de independencia, a la vez que permite a los padres y tutores estar conectados con ellos a través de llamadas, chats y emojis, y saber dónde se encuentran en cada momento.

El papel de Gandy incluye un vídeo ‘entre bastidores’ en el que el modelo es dirigido por un fotógrafo de ocho años, ‘Lil' J-Peg’, acompañado por un equipo de producción infantil.

Este dispositivo dispone de cámara, monitor de actividad, agenda y el tiempo. Además, a través de los personajes y contenidos de Disney, los niños pueden personalizar su experiencia con ‘Neo’ eligiendo a su personaje favorito: Minnie Mouse, Elsa, Buzz Lightyear, Armoured Avenger, Darth Vader y The Child, de la exitosa y reciente serie de Disney+, The MandalorianTM, pudiendo cambiar de personaje cuando así lo deseen.

David Gandy comenta lo siguiente sobre su participación en la campaña: “Mi hija está creciendo muy rápido, y según se vaya haciendo mayor, sé que querrá explorar el mundo que hay a su alrededor. Y como la tecnología avanza también con rapidez, sé que sin duda formará parte de su vida. Por eso quiero darle los medios para hacerlo de forma segura, a la par que estoy conectado con ella. Es fantástico saber que puedo cuidar de ella y a la vez formar parte de ese recorrido. ‘Neo’ es el primer paso perfecto para el recorrido tecnológico de un niño, porque permite tanto a los padres como a los niños divertirse juntos, a la vez que los pequeños adquieren independencia y los padres estamos tranquilos. La sesión de fotos fue un ejemplo fantástico de cuánto pueden divertirse los niños al ser capaces de dar rienda suelta a su creatividad. Es un trabajo que no olvidaré nunca”.

Lutfu Kitapci, director general de Vodafone Smart Tech, explica: “Nuestro compromiso de conectar a nuestros clientes con las cosas más importantes de sus vidas rige todo lo que hacemos y, ¿qué podría ser más importante que estar en contacto con nuestros pequeños? Al reunir nuestra red de confianza, la mayor empresa de entretenimiento del mundo y un diseño de producto de talla mundial, ‘Neo’ ofrecerá lo mejor en conectividad, diseño y rendimiento”.

El vídeo ‘entre bastidores’ con David Gandy se puede ver en el canal de Vodafone Smart Tech en YouTube

Promoción especial de lanzamiento

‘Neo’ está disponible para clientes de cualquier operador y puede adquirirse desde hoy en las tiendas Vodafone, en lamagiadeneo.es, y en distribuidores autorizados como Amazon, PC Componentes y, próximamente, El Corte Inglés. La promoción especial de lanzamiento estará disponible hasta el 2 de abril:

Tiendas Vodafone: 9€/mes durante 24 meses (precio financiado solo para clientes Vodafone e incluye dispositivo y suscripción al servicio) o 150€ +5€/mes (precio del dispositivo al contado + suscripción mensual al servicio).

(precio financiado solo para clientes Vodafone e incluye dispositivo y suscripción al servicio) (precio del dispositivo al contado + suscripción mensual al servicio). Amazon, PC Componentes, Vodafone e-shop y, próximamente, El Corte Inglés: 199€ con 3 meses de servicio incluido. Pasados los tres meses el precio de la suscripción al servicio es de 5€/mes. Vídeos

