Primera dosis de la vacuna de Pfizer a 150 profesionales en Policlínica Gipuzkoa

miércoles, 24 de febrero de 2021, 18:02 h (CET) Continua el proceso de vacunación de los profesionales de la sanidad privada en Gipuzkoa. La semana pasada se procedió a vacunar a 200 profesionales con la primera dosis de la vacuna de Moderna en Policlínica Gipuzkoa. Los profesionales expresan su satisfacción al ser vacunados Tal y como estaba previsto esta tarde se ha retomado el proceso de vacunación a profesionales del grupo Quirónsalud en Policlínica Gipuzkoa. Las enfermeras Itziar Ibarburu, Aloña Cabanillas y Andrea Bulnes son las responsables de inocular la primera dosis de la vacuna a 150 profesionales entre la tarde del miércoles y el jueves de esta semana.

El primero en recibir la vacuna en este caso ha sido el traumatólogo Fermín Benegas, que declaró que ya tenía ganas. Le siguió el médico internista José Antonio Barrios, que confirmó que no duele el pinchazo apenas. Y le sucedió el técnico de laboratorio, Aritz Martínez, que reconoció que “tenía ganas porque por lo menos así trabajas más tranquilo”. También María Ángeles Álvarez y María Blázquez, enfermeras de quirófano y de Nido, respectivamente, reconocieron que tenían ganas de ponérsela. La embrióloga Lorena Rodríguez reconoció que tenía un poco de nervios por lo desconocida que es todavía la vacuna.

Y la cirujana plástica Olatz Alcelay afirmó que “tenía ganas de ponerme la vacuna y así además también predicamos un poco con el ejemplo, que también hace falta, para que todos nos vacunemos”.

Todos manifiestan su satisfacción por poder vacunarse y la importancia que este hecho tiene para avanzar en el proceso de protección global contra el virus del covid.

