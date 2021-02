La poderosa colección de Custo Barcelona Custo, sin dudarlo, ha querido explicar en estas imágenes no sólo sus diseños, también sus deseos Teresa Berengueras

viernes, 19 de febrero de 2021, 10:48 h (CET) El diseñador catalán Custo Barcelona lo ha vuelto a hacer, ¿qué ha hecho?, una colección para todo el mundo, y sin poder presentarla, como hacia todos los años, a través de la pasarela NYFW (Nueva York Fashion Week).



Este año, a causa del mortal virus, Covid-19, los diseñadores han tenido que usar otros medios para dar a conocer sus nuevas propuestas, Custo ha creado un divertido film donde las modelos, que lucen sus creaciones, se lo pasan bomba, se divierten sin remordimientos.



Custo, sin dudarlo, ha querido explicar en estas imágenes no sólo sus diseños, también sus deseos, que son los de todo el mundo, para que el próximo 2022 todos podamos salir de casa sin peligro, que podamos besarnos, abrazarnos y divertirnos.



El creador, siempre con un pie avanzado, ha querido esta vez, desde la fuerza del streaming de la Fashion Week de Nueva York, explicar al mundo que, entre todos, lograremos pasar página del letal virus.



Su historia, filmada, fue realizada en Edition Barcelona, para estar al lado de lo que nos dicen los sanitarios, cuanto uno menos se mueva mejor para todos, porque, igual que los diseños de Custo, la pandemia está en todo el mundo y el diseñador ha dejado claro su deseo, como si éste fuera un mantra, de que para el próximo año, todos vacunados, ya estaremos dispuestos a pasarlo bien, como en este vídeo donde presenta sus siempre apetecibles prendas.



El diseñador ha creado un ambiente inspirado en el cine mudo con unas mujeres que viven esa fiesta sin disculparse, riendo, están contentas mientras se crean situaciones inesperadas en un tono divertido y muy onírico.



Custo, presenta una colección con un mensaje firme, como ya es costumbre en él, de autoafirmación personal para resistir y superar todos los embates que la vida cuotidiana tenga a bien proponer. Y para ello se apoya en un mantra: “I am the Power”, (“Soy poderoso”) que hay que repetir muchas veces para elevar la energía y así conseguir el poder deseado.



La pieza más destacada de esta colección es la sudadera, sabemos que ya está en la calle, en las fiestas y en los mercados de todo el mundo, el diseñador la ha recreado como pieza clave en sus propuestas con colores planos y grafías coloridas o en animal print. Las presenta en patrón grande (oversize), con bordados multicolores y también con materiales técnicos y brillantes. También las cubre con plumones técnicos en tejidos tecnológicos, muy en la línea de su forma de hacer.



Los vestidos de Custo son cortísimos, piernas al viento, todos estructurados con patrones grandes y una gran mayoría de ellos con aberturas al aire por lo que se dejan partes del cuerpo al descubierto, también presenta micro vestidos con piezas enteramente bordadas.



No olvida nunca sus creaciones en algodón, siempre usa el de mejor calidad, y les da forma con acabados sedosos, muy livianos y otros más pesados en lana.



Como es sabido, Custo, usa una paleta de colores brillantes, donde en el arco iris está su mejor definición, en esta colección encontramos colores vibrantes como el rojo, azul Klein, fucsia, blanco opaco, ocre, naranja y beis. Todos se combinan con el negro en todos sus matices.



Los brillos metálicos, también están presentes en la colección, así pues no echamos a faltar las tonalidades en oro, plata, cobre, rosa, azul iridiscente o transparente.



Todas las prendas de esta colección las ha creado para que se disfruten, se vivan sin remordimiento, con la esperanza puesta, de que el próximo 2022 , ya todo podrá ser más vivido, y lo que es mejor, la colección volverá a ser vista en todo el mundo desde la pasarela física de esa semana de moda en Nueva York.









