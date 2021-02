Yasmín Díaz: jazmín dentro del jardín de la poesía

José Luis Ortiz, es escritor, poeta, periodista cultural, guionista y columnista de diferentes periódicos de España y América Latina y ha realizado esta entrevista.



Yasmín Díaz Sánchez, es una gran escritora, una excepcional poetisa mexicana, me recibe en Matamoros, hermosa ciudad mexicana. Escritora, profesora, poeta con novelas como la serie Estantigua (tres libros) que habla de la muerte y de los misterios de fantasmas buscando reencuentros, o el poemario Hidromiel, repleto de amor y esperanza. “El verdadero amor está orientado, al compromiso de ver por el otro”. (extraído de su libro Hidromiel) refleja el espíritu de una escritora con una sensibilidad muy especial. Ella entra en su estilo al charlar que me recuerda, al de una princesa elegante, que esconde una mujer luchadora y aguerrida combativa de sueños y esperanzas, con su arma que son las palabras. Después de una breve presentación nos dirigimos al motivo esencial de esta entrevista: Descubrir a Yasmín en su mundo de letras.



Entrevista

Después de tu poesía reunida, ¿dirías que esta es una vuelta a lo primitivo, al origen

Definitivamente ella está plasmada en mi origen, es mi hogar, la poesía fue la protagonista de un amor infinito donde la figura de mi padre aparece como el autor de mis más sublimes vivencias, quizás porque la comunicación entre padre e hija se dio en otra dimensión, en la dimensión extrasensorial de la poesía. Aprovecho para agradecerte este espacio que valoro de manera infinita, así que continuemos con tan amena charla.



Tu padre, gran poeta y maestro, Manuel Díaz Reta, lo que demuestra la verdadera esencia y sensibilidad de su persona ¿Podrías hablarnos sobre él sino te molesta?

Para mí es un honor venerar el recuerdo de mi padre, que fue un ejemplo de luchas fortuitas y gran tenacidad para salir adelante y consolidarse como un hombre brillante, de grandes ideales y de inteligencia muy marcada, me llena de orgullo su recuerdo, pues aunque creció entre carencias materiales, pudiese enmarcar con tinta de oro la vida del hombre que me enseñó a ser una mujer de valores y fortaleza, que manejaba con gran destreza la composición de himnos, odas, prosas, narrativas, décimas, sonetos, así como el verso libre, su profesión Maestro en Lengua y Literatura Hispánica, muchas veces premiado en diversas disciplinas donde la palabra hablada y escrita le dieron gran impulso.



¿Cómo crees que se relacionan tu escritura y toda la cuestión vivencial y tu existencia?

Musas de Hispanoamérica fue inspirada en el amor a la hispanidad, como mexicana reconozco a España como la Madre Patria, como la madre que nos legó en el castellano un cúmulo de riqueza gramatical y literaria, declaro mi profundo amor al legado de Miguel de Cervantes Saavedra ya que en el Quijote, nos entrega una narrativa de amor y lealtad que ha prevalecido a través de los siglos.



En cuanto a Pasión Mestiza e Hidromiel, es una forma de desnudar mi alma y mostrar la mujer romántica y apasionada que hay en mí, Estantigua revela mi búsqueda extrasensorial del ser, Rubén Darío: El Legado la disciplina que puedo abordar al darle al verso la métrica requerida sin perder el objetivo de dar homenaje a la familia Darío, siendo una de mis mayores satisfacciones de la vida.



En conferencias te has referido a la inmortalidad en la poesía, diciendo: “que el lenguaje puede suspender el tiempo, y con algunas, especialmente con la poesía una se olvida del tiempo”. ¿Recuerdas alguna lectura temprana con la que hayas experimentado esa gloria?

En casa se escuchaba frecuentemente la declamación de Sonatina, siendo mi padre un poeta musical que tomaba como referente la figura inmortal del gran Rubén Darío de ahí mi amor y admiración al Modernismo, así como a los poetas clásicos.



¿No le tienes miedo a la intimidad con las emociones?

He llegado a romper en llanto con sucesos que forman parte de mis novelas, cuentos y poemas, por lo que me considero una mujer sumamente sensible y sin miedo a nada.



El horizonte, la esperanza y el amor es todo para ti, sin interrupción ¿Es así, o te mueven algunas motivaciones más?

Mi motivación es interiorizar a través de mis letras en el amor a la humanidad enfocado a su diversidad cultural, ecología, creencias, tradiciones y valores.



¿Crees en la inocencia de la escritura? ¿Está en la mirada, en la intención?

Sí creo en la inocencia de la escritura, los sentidos tales como la vista y hasta el olfato nos facilitan el hecho de poder transmitir a los lectores a través de la descripción sensaciones, aromas, formas, y colores, por ejemplo con el hecho de mirar un árbol podemos enlazar a los demás con su tamaño, olor y tonalidad de sus hojas, de tal manera que provoquemos la intención incluso de conocerlo personalmente, esto se debe a la magia de la escritura inocente y virginal.



¿Te formaste en talleres o te pusiste a escribir sin más?

No me formé en talleres, sin embargo mis dos carreras profesionales han sido de gran ayuda para dar rienda suelta a mi pasión por las letras.



En tus viajes te deben haber dado mucho tren, avión y mucha contemplación, ¿no?

He realizado viajes llenos de aventura y misticismo, aunque confieso que me gusta viajar más en el tiempo y el espacio, escribir sobre personajes célebres que han dejado huella, los viajes más interesantes, estoy convencida los he hecho con la imaginación.



Hay otro tema que es muy tuyo como es el de la ternura, uno de los pilares de tu escritura ¿no?

La ternura forma parte de mí, soy una madre que ama a sus hijos y también a los niños en general, puedo citar como ejemplo mi poema “El niño que se perdió en Nicaragua” o en el poema “Hablando con mi bello mar”, con el que obtuve la Medalla de Poesía al Mar.



¿Cuántos años tenías cuando escribiste el primero de tus libros?

Desde el 2016 fue publicado mi primer libro, sin embargo puedo decir que mi primer libro fue un diario de poemas de amor que escribí a los once años y que fue algo así como un libro secreto de poemas de amor.



¿Te acuerdas de cuando empezaste a escribir poesía? ¿Los primeros poemas?

Mis primeros poemas dedicados a mis padres, mi primer premio de poesía dedicado a mi madre, pues el poema se titulaba “Amo a mi madre”, considerando que la madre siempre es el primer amor, después mis amores de adolescencia y juventud.



¿Siempre se empezará por poemas de amor, cuando alguien comienza en este camino?

El amor como sentimiento puro es importante se haga presente en la poesía, aunque haya poesía de protesta, también es una forma de amor a la expresión del sentir.



Desde tu primer libro hasta aquí, ¿te encuentras en todos por igual? ¿Te encuentras más en alguno que en otro?

Cada libro se encuentra en un momento especial, con temas de gran regocijo, así como de dolor, por ejemplo el tema de la muerte en ESTANTIGUA, abordado desde el sentir de la pérdida como me ocurrió al escribirlo, pues perdí en un accidente a los seres que me dieron la vida, motivo por el cuál mi alma lo escribió con carácter de urgente para tratar de entender el proceso que conlleva el duelo, por ello lo abordé el tema de la muerte desde el punto de vista humano, extrasensorial, cultural y universal.



Siempre has sido muy productiva, y normalmente, narrativa y poemas. ¿Con cuál te sientes más a gusto?

Me considero muy rápida en el desarrollo de la narrativa, sin embargo en la poesía hay temas que los puedo abordar con gran facilidad, quizás esté hablando de un empate de géneros.



¿Y ahora cómo te sientes con respecto a la coyuntura de esta pandemia? ¿Cómo ves desde tu perspectiva de escritora el mundo tecnológico y virtual? ¿Es una de tus herramientas?

La Pandemia debido al confinamiento ha confirmado que nací para escribir, que la tecnología me ha acercado a mis hermanos escritores de diversos países, creo que se ha abierto el mundo para que la palabra escrita venga a reinar.



¿Qué distinciones has obtenido a lo largo de tu trayectoria literaria y profesional?

Primer Lugar en la Categoría de Cuento en Certamen Literario “Maestros con Arte: Altaír Tejeda de Tamez”, otorgado por la Secretaría de Educación en Tamaulipas, con el cuento “Las Memorias del Monaguillo de Hidalgo” (2009) inspirado en Don Miguel Hidalgo y Costilla, “Padre de la Patria Mexicana”.



Medalla de Poesía al Mar, otorgado por el Sector Naval Militar Armada de México( 2012)



Primer Lugar como asesora de Declamación en el subsistema de Secundarias Técnicas de Tamaulipas (2006)



Primer Lugar como asesora de Declamación en el Subsistema de Secundarias Técnicas en Tamaulipas (2013)



Primer Lugar como asesora de Cuento en Tamaulipas en el Subsistema de Secundarias Técnicas (2005)



Reconocimiento a la Excelencia Académica en la Prueba Nacional de ENLACE (2011)



¿El poema está obligado a cumplir con agendas?

Cada poema tiene su razón de ser, de provocar emociones y sentimientos en el hombre, la agenda es el tiempo en que se aprovecha para escribirlo, disfrutarlo y compartirlo.



Para terminar la tarde, paseamos por el Parque Olímpico, siempre hablando de la literatura y de emociones para culminar esta maravillosa entrevista en el Museo de Arte Contemporáneo. Gracias por dedicarme ese maravilloso tiempo.



Síntesis biográfica

Yasmín Díaz Sánchez, (H. Matamoros, Tamaulipas, México, 17 de diciembre de 1972) Es profesora, escritora, poeta y gestora cultural. Licenciada en Relaciones Públicas con diplomado en Comunicación Organizacional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Licenciada en Educación Especializada en Español graduándose con Mención Honorífica, en la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, diplomada en Competencias Lectoras por Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.



Como maestra se ha destacado en promover la lectura y en actividades tales como la declamación y poesía coral, ha participado en eventos literarios nacionales e internacionales presenciales y virtuales como el Festival Internacional de Poesía Latinoamericana (FEIPOL octubre 2018) McAllen, Texas, USA, Letras de la Frontera (septiembre 2019) Universidad Nacional Autónoma de México, campus San Antonio, Texas, USA., IV Encuentro de Literatura Hispanoamericana, en el Instituto Cervantes, en París, Francia (Virtual, septiembre 2020) y Festival internacional literario honrando la muerte y celebrando la vida (Virtual, noviembre 2020)



Libros publicados

Es autora de libros de diversos géneros entre los que destacan la poesía y la novela, su primer libro titulado “Musas de Hispanoamérica” que ha sido presentado en el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, ubicado en la capital de dicho estado. Entre los títulos de sus libros podemos mencionar Estantigua 1, 2 y 3, Pasión Mestiza del género de novela, así como Hidromiel y Rubén Darío: El Legado, siendo este último escrito en coautoría con el Ing. Rubén Darío IV bisnieto del poeta universal.