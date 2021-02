Helen Zhong expondrá su arte a nivel mundial

Helen Zhong expondrá su arte a nivel mundial Helen Zhong decidió exponer, cosa que hasta ahora no había hecho. Quiere hacer descubrir sus obras de arte a ciudades como Madrid, Barcelona, e incluso a Lisboa, Miami y Dubai Redacción Siglo XXI

martes, 9 de febrero de 2021, 12:10 h (CET) Conocemos a Helen Zhong como la actriz y modelo que construyó una destacada carrera, pero su transición hacia el arte y el poderoso mensaje que sus obras transmite nos asombran. Nació en Liaoning, China. Se crió entre Bolivia y España y ahora reside en Barcelona, España. Desde que era pequeña, recibió una educación multifacética en muchas disciplinas artísticas como teatro, danza clásica y moderna, piano y caligrafía. A sus 15 años fue descubierta por un agente de modelos mientras asistía a un evento consular con su familia, se convirtió en la única Miss China en abrir el desfile de la Mercedes Benz Fashion Week en Madrid para el diseñador Francis Montesinos y trabajó con numerosas marcas como Escada, BMW, Sony y Lamborghini, fascinando a lectores de revistas como Hollywood News y British Thoughts. Helen también actuó como la protagonista de doblaje en la película Made In China. La película se estrenó en Madrid, fue transmitida en vivo a 150 países y es actualmente candidata a 8 categorías de los premios Goya 2021.

Helen Zhong ha utilizado sus habilidades para crear valor

Fue entonces que Helen comenzó a percibir las artes visuales de una manera nueva. Una vez establecida en Barcelona, Helen estudió cine y diseño de producto, logró desarrollar un profundo conocimiento de las artes aplicadas y las tecnologías innovadoras, y ha utilizado sus habilidades como el diseño 3D, la realidad aumentada y el motion design para crear valor. Como diseñadora, Helen ganó importantes contratos con clientes de Fortune 500, su abundante cartera incluye la creación de productos urbanos ecológicos, dispositivos tecnológicos, productos de moda y artículos para el hogar.



Helen dice que la pintura ha sido su fiel compañera ya que ha pintado desde su adolescencia. Ahora más que nunca siente la necesidad de consolidar sus pensamientos y crear conciencia a través del arte sobre temas de interés social que ha observado y su impacto en las personas.



La artista nos transmite un poderoso mensaje Las obras de arte de Helen exudan positivismo y ofrecen una perspectiva optimista de la condición humana compartida. Comenta sobre el mensaje detrás de su más reciente pintura y performance Una elegante Colisión.



“Desde hace un año, nuestro mente y corazón se han sometido a mucha presión y la salud mental requiere nuestra atención. Muchos se sienten cansados, solos, tristes, enfadados o angustiados y no saben si pueden resistir más. Mi obra Una elegante colisión tiene como objetivo concientizar sobre el reconocimiento de los pensamientos negativos a través de una mirada hacia nuestro interior. Sé que muchos médicos, psicólogos y otros profesionales están aportando gran valor y aprovecho para expresarles mi gratitud y admiración. Mi punto de partida como artista es recrear la valentía de una chica que ha tenido un diálogo interno sin prejuicios. Mi misión es ayudar a las personas a pasarlo mejor ya que arte y cultura en tiempos difíciles levantan espíritus. Recuerdo una escena de la película Perfume de Mujer donde el joven protagonista convence al personaje de Al Pacino a no quitarse la vida y me dio mucha inspiración. Creo firmemente en que aceptar la vulnerabilidad de uno mismo con sinceridad y soltura requiere mucho coraje, y pedir ayuda con elegancia y empatía es aún más admirable.”



Sus exposiciones de arte en el 2021 Helen Zhong decidió exponer, cosa que hasta ahora no había hecho. Quiere hacer descubrir sus obras de arte a ciudades como Madrid, Barcelona, e incluso a Lisboa, Miami y Dubai donde su mayor obra asciende de valor a 6 cifras. Sus obras de artes tienen un fuerte aspecto social, y valora mucho la reciprocidad del público.



Helen Zhong ve sus diversas habilidades como diferentes herramientas de expresión. Ella dice: “Elijo la combinación perfecta de herramientas que mejor transmitan mi mensaje”. A menudo se encuentra buscando el medio de la pintura. Aunque tiene un estilo elegante y sofisticado, sus composiciones son también atrevidas, abstractas y llenas de colores saturados, y gravita hacia un estilo urbano. En la pintura Una elegante Colisión fusionó el estilo urbano con el impresionismo de forma armoniosa.



Además en la práctica artística de Helen, una experiencia virtual o una interpretación puede ser un subproducto de la pintura y viceversa.



Su trabajo es fluido e indómito, pero sin duda todo se mueve en la dirección unificada de su línea de pensamiento. En cuanto al performance y los ‘happenings’, su configuración a menudo recuerda a las obras de Marina Abramovic, la gran inspiración de Helen. Por ejemplo, en la actuación La yo más cómoda, Helen se sentó en una silla en una posición incómoda frente a la cámara durante 10 horas.



A pesar de la incomodidad, proyectaba conscientemente tranquilidad y comodidad. En su otro trabajo, La rubia, cambió el color de su cabello y observó cómo la actitud de la gente hacia ella cambiaba junto con él. Una parte importante de la personalidad de Helen es que le fascina alterar la apariencia, es su forma de llamar la atención sobre sus acciones dentro y fuera del rol del artista.



Helen Zhong imprime su marca auténtica en cada industria que cautiva, empoderando a las personas y abrazando las culturas. Ella desea seguir llevando su arte al límite mientras hace una declaración audaz con cada uno de sus proyectos. Helen da la bienvenida cordialmente a personas de diferentes orígenes sociales, culturales y de diversas identidades mientras que ella continúa forjando y cultivando una familia cada vez mayor de profesionales afines.



