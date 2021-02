España, “Ruta 2021”, eclipse, miedo, cobardía, indiferencia El silencio del eclipse y el miedo a la opacidad son las dos herramientas que utilizan los que, farisaicamente, VIVEN DE LA CASTA, CONDENANDO LA CASTA Ángel Alonso Pachón

viernes, 5 de febrero de 2021, 10:35 h (CET) La situación cada día se va pareciendo más a un ECLIPSE. De forma paulatina, la luz de la TRANSPARENCIA se va difuminando. Ya sabemos que la oscuridad arrastra consigo el MIEDO. El miedo esconde, en su ombligo protector, la COBARDÍA. La cobardía social se convierte lentamente en INDIFERENCIA. La indiferencia masiva mata la ILUSIÓN. Cuando no hay ilusión, DA LO MISMO TODO…



Ahora mismo en España deberíamos preguntarnos en qué fase del ECLIPSE SOCIAL estamos.



Dicen que somos libres, mejor sería decir que “deseamos ser libres”; seamos conscientes de que los DERECHOS no se regalan… Los DERECHOS se pelean, se ganan y después se defienden.

El silencio del eclipse y el miedo a la opacidad son las dos herramientas que utilizan los que, farisaicamente, VIVEN DE LA CASTA, CONDENANDO LA CASTA.



Todos tendríamos que llevar el LIBRETO DE LA ILUSIÓN INDIVIDUAL y COLECTIVA… Libreto que esconde sólo tres principios:

CALLAR… CALLARSE… es el principio de la DEMENCIA, de la INDIFERENCIA…

SEÑALAR… CONDENAR… es el principio del INCOFORMISMO, del DESPERTAR…

PARTICIPAR… SOCIALIZARSE… es el principio de la LIBERTAD INDIVIDUAL.



